Pogledajte video! Blagdansko iznenađenje Kate Middleton i Charlotte koje je osvojilo javnost

Kate Middleton i princeza Charlotte zajedno su zasvirale u posebnom božićnom duetu koji je oduševio gledatelje.

Princeza od Walesa Kate Middleton i njezina kći Charlotte udružile su snage u posebnom klavirskom duetu.

Video na kojem Kate i Charlotte na klaviru zajedno sviraju skladbu Holm Sound Erlanda Coopera – škotskog skladatelja i producenta s Orkneyskih otoka objavljen je na Instagramu.

Kate Middleton i princeza Charlotte - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princeza Charlotte - 2 Foto: Profimedia

Skladbu Holm Sound Erland je napisao i skladao za svoju majku Charlotte.

Kate Middleton i princeza Charlotte - 5 Foto: Profimedia

Poseban trenutak snimljen je prošlog tjedna u Unutarnjoj dvorani dvorca Windsor, a kraljevskoj obitelji se toga dana pridružio i sam Erland.

''Poseban duet…'', piše u opisu.

U glasovnoj naraciji Kate je rekla:

U svojoj srži Božić govori o ljubavi koja poprima oblik na najjednostavnije i najljudskije načine. Ne kroz sentimentalne ili grandiozne geste, već kroz nježne. Trenutak slušanja. Riječ utjehe. Prijateljski razgovor. Pruženu ruku. Darove. Ovi jednostavni činovi brige mogu se činiti malima, ali oni doprinose prekrasnom tkanju života kojem svi pripadamo. Božić je vrijeme koje nas podsjeća koliko su naši životi duboko isprepleteni. Kao što korijenje drveća dijeli snagu u tlu, nevidljivo, ali presudno, tako i mi. Vodi nas instinktivna potreba za pripadanjem i povezanošću. U vremenu kada život ponekad može djelovati rascjepkano ili neizvjesno, božićno razdoblje poziva nas da se prisjetimo snage pružanja ruke jedni drugima s velikodušnošću srca, razumijevanjem i nadom. Ova služba božićnih pjesama nudi trenutak zajedništva, priliku za slavljenje duha zajednice i služenja te za odavanje počasti vidljivim i nevidljivim vezama koje nas sve povezuju. Vrijeme, briga i suosjećanje koje darujete – često tiho, neizrečeno i bez ikakvog očekivanja ili priznanja – čine izvanrednu razliku u životima drugih. Kako se godina bliži kraju, nadam se da će vam ovo razdoblje donijeti trenutke mira i jasnoće te da ćete i vi osjetiti istu ljubav i brigu kojom tako nesebično obdarujete druge. Hvala vam na toplini koju ste pružili, na dobroti koju ste pokazali i na tihom, postojanom svjetlu koje donosite drugima. Želim vam sretan i blagoslovljen Božić.''

Kate Middleton i princeza Charlotte - 1 Foto: Profimedia

