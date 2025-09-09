Gdje je danas Jure iz serije Zauvijek susjedi? Nakon dugo vremena snimljen je u javnosti

Darka Janeša nemam priliku često vidjeti, ali su ga nedavno fotografi snimili u javnosti.

Glumca Darka Janeša gledatelji ispred malih ekrana pamte po ulozi Jure u našoj seriji ''Zauvijek susjedi'', a u javnosti ga vidimo jako rijetko.

Nedavno je snimljen na pogrebu glumačke kolegice, Nine Erak.

Darko Janeš, pogreb Nine Erak Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prije toga, u svibnju, smo ga imali priliku vidjeti na zagrebačkoj špici.

Darko Janeš Foto: Neva Zganec/Pixsell

Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, U seriji "Zauvijek susjedi", koja se emitirala na Nova TV od 2007. do 2008. godine, Darko Janeš tumačio je lik Jure Ferdića, simpatičnog i pomalo nespretnog susjeda te supruga neumorne Lili. Jura je bio najbolji prijatelj Ferda Jurića, kojeg je glumio Ljubomir Kerekeš. Njih dvojica često su se upuštali u razne komične situacije, što je činilo srž humoristične dinamike serije.

Nakon završetka serije, Darko Janeš nastavio je glumačku karijeru, ali je 2018. godine otišao u mirovinu. Unatoč tome, ostao je aktivan u kazalištu, posebno u sklopu Kerekesh Teatra, gdje je nastupao u predstavama poput "U zdrav mozak", "Pod hitno na hitnu" i "Susjedi". Posljednja predstava, "Susjedi", okuplja iste likove i glumce iz serije "Zauvijek susjedi", što je razveselilo mnoge obožavatelje.

Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

''Nisam mogao dočekati da predam sve papire i odem u mirovinu. Bio sam najsretniji na svijetu. Dvije mirovine potrošio sam na čašćenje'', prisjetio se jednom za Mirovina.hr.

Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell

