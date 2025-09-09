Gdje je danas Jure iz serije Zauvijek susjedi? Nakon dugo vremena snimljen je u javnosti

Darka Janeša nemam priliku često vidjeti, ali su ga nedavno fotografi snimili u javnosti.
Glumca Darka Janeša gledatelji ispred malih ekrana pamte po ulozi Jure u našoj seriji ''Zauvijek susjedi'', a u javnosti ga vidimo jako rijetko.
Nedavno je snimljen na pogrebu glumačke kolegice, Nine Erak.
Darko Janeš, pogreb Nine Erak Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Prije toga, u svibnju, smo ga imali priliku vidjeti na zagrebačkoj špici.
Darko Janeš Foto: Neva Zganec/Pixsell
Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Inače, U seriji "Zauvijek susjedi", koja se emitirala na Nova TV od 2007. do 2008. godine, Darko Janeš tumačio je lik Jure Ferdića, simpatičnog i pomalo nespretnog susjeda te supruga neumorne Lili. Jura je bio najbolji prijatelj Ferda Jurića, kojeg je glumio Ljubomir Kerekeš. Njih dvojica često su se upuštali u razne komične situacije, što je činilo srž humoristične dinamike serije.
Pogledaji ovo Celebrity Lijepa vijest kod Ivaniševićevih! Objava Nives raznježila je njezine pratitelje
Nakon završetka serije, Darko Janeš nastavio je glumačku karijeru, ali je 2018. godine otišao u mirovinu. Unatoč tome, ostao je aktivan u kazalištu, posebno u sklopu Kerekesh Teatra, gdje je nastupao u predstavama poput "U zdrav mozak", "Pod hitno na hitnu" i "Susjedi". Posljednja predstava, "Susjedi", okuplja iste likove i glumce iz serije "Zauvijek susjedi", što je razveselilo mnoge obožavatelje.
Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX
''Nisam mogao dočekati da predam sve papire i odem u mirovinu. Bio sam najsretniji na svijetu. Dvije mirovine potrošio sam na čašćenje'', prisjetio se jednom za Mirovina.hr.
Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Darko Janeš u seriji ''Zauvijek susjedi'' - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell
