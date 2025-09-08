Dokumentarac koji je šokirao milijune: ''Što sam upravo pogledala, zašto ta žena još nije u zatvoru?"

Dokumentarac "Nepoznati broj: Strah u srednjoj školi" šokirao je milijune gledatelja, a u nastavku pogledajte zašto. Napominjemo da postoje određeni spoileri!

Novi dokumentarac na popularnom streaming servisu, "Nepoznati broj: Strah u srednjoj školi", brzo je postao jedan od najgledanijih i najkomentiranijih naslova u regiji otkako se pojavio na platformi 29. kolovoza.

Režirala ga je Skye Borgman, poznata po potresnim istinitim pričama poput "Girl in the Picture" i "Abducted in Plain Sight".

Radnja prati tinejdžerku Lauryn Licari i njezinog dečka Owena McKennyja iz mirnog gradića u Michiganu koji su mjesecima dobivali anonimne, prijeteće poruke, seksualno eksplicitne i manipulativne, koje su ozbiljno narušile njihovo mentalno zdravlje.

Nakon što lokalna policija dvije godine nije uspjela identificirati pošiljatelja, slučaj je preuzeo FBI. Dokumentarac vodi gledatelja kroz šokantan ishod istrage, otkrivajući istinu iza nepoznatog broja.

Identitet pošiljatelja otkriven je putem praćenja IP adresa te se ispostavilo da je broj pripadao Lauryninoj majci, Kendri Licari.

Također se ispostavilo da je koristila aplikaciju za maskiranje broja i užasavajuće poruke slala skoro 22 mjeseca, koristeći lažne brojeve kako bi šokirala i emocionalno slomila tinejdžerski par.

U dokumentarcu Kendra tvrdi da je sve počelo kao pokušaj da otkrije originalnog počinitelja, no navodno se srušila zbog dugotrajne nezaposlenosti, emocionalnog stanja i neriješene traume – uključujući seksualni napad u dobi od 17 godina. Dio stručnjaka i članovi obitelji spominju i mogućnost simptoma Munchausenovog sindroma po drugoj osobi, sugerirajući da je Kendra možda poticala krizu kako bi ostala herojska figura u životu svoje kćeri.

Njezin navod da zaštiti kćer zvuči bizarno s obzirom na to da je vlastitu kćer u porukama nagovarala na suicid.

Kendra je uhićena u prosincu 2022. godine, priznala je krivnju za uznemiravanje maloljetnice i osuđena na 19 mjeseci do 5 godina zatvora, a kasnije je puštena na uvjetnu slobodu u kolovozu 2024. Trenutno živi u Michiganu, u nadzoru do veljače 2026., a Lauryn, koja sada ima 18 godina, još se nije vidjela s majkom, premda izražava otvorenost za eventualno pomirenje te sad planira studij kriminologije.

Gledatelji su izrazili snažne emocije – šok, bijes i nevjericu.

"Što sam upravo pogledala?", "Zašto ta žena još nije u zatvoru?", "Ovaj dokumentarac me šokirao, zapanjena sam", "Ovo je najjeziviji dokumentarac koji sam ikad pogledao", uglavnom su utisci isti.

Kritičari ističu kako ovaj dokumentarac otvara važne teme: odnos roditelja i djece u teško odgojnim razdobljima, emocionalna manipualcija te razotkrivanje nepredvidivih prijetnji koje se kriju u naizgled sigurnoj svakodnevnici.

"Nepoznati broj: Strah u srednjoj školi” nije samo još jedan true-crime dokumentarac – to je potresna, emotivna priča o izdaji i gubitku povjerenja u vlastitu obitelj, uz snažan obrat koji se teško zaboravlja.

