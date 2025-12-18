Od 2029. Oscari će se emitirati na YouTubeu!

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je da će se od 2029. dodjela Oscara prenositi na YouTubeu, prenosi u četvrtak dpa.

Američka televizijska mreža ABC, koja prenosi dodjelu nagrada od 1976. godine, nastavit će prenositi događaj do 2028. godine, koja će obilježiti 100. dodjelu Oscara.

Partnerstvo će uključivati praćenje događaja na crvenom tepihu, sadržaj iza kulisa i pristup Balu guvernera, koji će biti besplatan za gledatelje diljem svijeta na YouTubeu i za pretplatnike YouTube TV-a u Sjedinjenim Državama.

Suradnja će također uključivati ​​​​pristup objavi nominacija i drugim događajima i programima Akademije na YouTube kanalu Oscara.

Direktor Akademije Bill Kramer i predsjednica Lynette Howell Taylor rekli su u zajedničkoj izjavi: "Uzbuđeni smo zbog višestrukog globalnog partnerstva s YouTubeom koji će postati dom Oscara i našeg cjelogodišnjeg programa Akademije."