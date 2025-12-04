Fanovi serije Emily u Parizu šokirani su najavom pete sezone: "Ne mogu vjerovati!"

Fanovi serije "Emily u Parizu" šokirani su najavom pete sezone – Mindy i Alfie, bivši dečko glavne junakinje Emily, viđeni su u strastvenom zagrljaju, što nagovještava neočekivanu romansu.

Fanovi serije "Emily u Parizu" bili su u potpunom šoku kad su u promotivnim fotkama za petu sezonu primijetili neočekivan razvoj odnosa.

Naime, prijateljica glavne junakinje Emily, Mindy Chen, mogla bi započeti vezu s jednim od njezinih bivših, Alfiejem Baileyjem.

Emily u Parizu - 2 Foto: Profimedia

Emily u Parizu - 2 Foto: Screenshot

Na jednoj od objavljenih fotografija vidi se kako Mindy i Alfie plešu u strastvenom zagrljaju. U traileru se dodatno pojačava seksualna napetost: izgledaju kao da su na rubu poljupca dok glavna junakinja Emily Cooper u voice‑overu izgovara: "Možda jednostavno mogu pustiti da stvari idu svojim tokom i sve će biti u redu."

Emily u Parizu Foto: Screenshot/Youtube

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li znali? Valentina Baus otkrila istinu o detalju koji zanima gledatelje Dnevnika

Scena je dodatno iznenadila publiku jer je Alfie u trećoj sezoni raskinuo s Emily, osjećajući da je tek "drugi izbor" u njezinu životu. Taj neočekivani spoj pokrenuo je lavinu reakcija. U jednu ruku fanovi su oduševljeni, nazivajući ga "najvećim zapletom godine", dok drugi tvrde da nisu spremni na to da njihovi likovi počnu izlaziti s bivšim prijatelja.

Što to znači za Emily?

Prema sinopsisu nove sezone, Emily dijeli vrijeme između Pariza i Rima: u talijanskom gradu otvara ured Agence Grateau, a paralelno ulazi u novu vezu. Njena rutina očekivano se mijenja, što bi moglo dovesti i do emocionalnih turbulencija.

Emily u Parizu - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Objavila je video! Severina je u Beču pokazala da ima neočekivanu vještinu

Također, novi trailer prikazuje scenu u kojoj njezin bivši, Gabriel Emery, iznenada dolazi u Rim i čini se da želi razgovarati, što je dodatno rasplamsalo nagađanja o tome hoće li Gabriela scenaristi "izbrisati" iz priče.

Galerija 14 14 14 14 14

Prema službenom opisu, Emily će se ove sezone suočiti s profesionalnim i ljubavnim izazovima, a jedan veliki tajni sukob mogao bi ozbiljno uzdrmati njezine odnose.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Drastična transformacija nekad mišićavog ljepotana: Zbog groznog događaja povukao se u najslavnijim danima

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity 2600 dijamanata! Kate Middleton nosila tijaru koja nakon dvadeset godina ponovno blista u javnosti

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je naš odbjegli pjevač izgledao u školskim danima prije slave?