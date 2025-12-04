Fanovi serije Emily u Parizu šokirani su najavom pete sezone: "Ne mogu vjerovati!"

Fanovi serije "Emily u Parizu" šokirani su najavom pete sezone – Mindy i Alfie, bivši dečko glavne junakinje Emily, viđeni su u strastvenom zagrljaju, što nagovještava neočekivanu romansu.
Naime, prijateljica glavne junakinje Emily, Mindy Chen, mogla bi započeti vezu s jednim od njezinih bivših, Alfiejem Baileyjem.
Emily u Parizu - 2 Foto: Profimedia
Emily u Parizu - 2 Foto: Screenshot
Na jednoj od objavljenih fotografija vidi se kako Mindy i Alfie plešu u strastvenom zagrljaju. U traileru se dodatno pojačava seksualna napetost: izgledaju kao da su na rubu poljupca dok glavna junakinja Emily Cooper u voice‑overu izgovara: "Možda jednostavno mogu pustiti da stvari idu svojim tokom i sve će biti u redu."
Emily u Parizu Foto: Screenshot/Youtube
Scena je dodatno iznenadila publiku jer je Alfie u trećoj sezoni raskinuo s Emily, osjećajući da je tek "drugi izbor" u njezinu životu. Taj neočekivani spoj pokrenuo je lavinu reakcija. U jednu ruku fanovi su oduševljeni, nazivajući ga "najvećim zapletom godine", dok drugi tvrde da nisu spremni na to da njihovi likovi počnu izlaziti s bivšim prijatelja.
Što to znači za Emily?
Prema sinopsisu nove sezone, Emily dijeli vrijeme između Pariza i Rima: u talijanskom gradu otvara ured Agence Grateau, a paralelno ulazi u novu vezu. Njena rutina očekivano se mijenja, što bi moglo dovesti i do emocionalnih turbulencija.
Emily u Parizu - 4 Foto: Profimedia
Također, novi trailer prikazuje scenu u kojoj njezin bivši, Gabriel Emery, iznenada dolazi u Rim i čini se da želi razgovarati, što je dodatno rasplamsalo nagađanja o tome hoće li Gabriela scenaristi "izbrisati" iz priče.
Prema službenom opisu, Emily će se ove sezone suočiti s profesionalnim i ljubavnim izazovima, a jedan veliki tajni sukob mogao bi ozbiljno uzdrmati njezine odnose.
