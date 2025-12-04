Pretraži
Kako je naš odbjegli pjevač izgledao u školskim danima prije slave?

Piše J. C. , Danas @ 10:11 Nekad i sad komentari
Marko Kutlić Marko Kutlić Foto: Instagram

Marko Kutlić objavio je fotografiju iz školskih dana na društvenim mrežama i iznenadio svoje pratitelje.

Kako se Brendan Fraser mijenjao kroz godine?
danas je druga osoba
Kate Middleton zablistala je u povijesnoj tiari i haljini Jenny Packham na božićnoj večeri
povijesni trenutak
Marko Kutlić objavio fotografiju iz školskih dana
Valentina Baus otkrila detalj koji je zanimao gledatelje Dnevnika Nove TV
''iza nas je...''
Severina uživa na Adventu u Beču s obitelji
"Alkarica Seve u ništa"
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
Kaja Vidmar podijelila tople obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i djecom
''ljubav!''
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
njegova podrška
vijesti
Policajac izboden u Splitu
napad u Splitu
Izbodeni policajac bori se za život, procurili detalji o napadaču: Ima samo 18 godina
Snimka policijskog postupanja u Trilju izazvala reakcije
Oglasila se policija
VIDEO Širi se snimka: Policajac u kombiju brutalno udara uhićenika, kolege zatvorile vrata
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
show
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Koliko zalijevati božićnu zvijezdu? Evo zašto vam vene i prije Božića
Nezaobilazna tijekom blagdana
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
tech
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Spoj robotike i AI-ja
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
sport
Girona ispala od trećeligaša u Kupu: Dominik Livaković ostao na klupi
Čeka se siječanj
VIDEO Španjolci ogorčeni prizorima s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Skupa mjesta
Trener Kocaelispora demantirao glasine da Petković napušta klub: "Dopustite mi da kažem ovo..."
Jasno i glasno
tv
Skrivena sudbina: Nitko ne bi očekivao da će ovo napraviti – potpuno je shrvana
SKRIVENA SUDBINA
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
MasterChef: Večeras u MasterChefu kandidati se bore za titulu izazivača - tko će biti najbolji?
NOVI IZAZOV
putovanja
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
novac
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Parlament, Vijeće i Komisija složni
lifestyle
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Čitateljice birale koje ime im je ljepše - Lucija ili Mia
REZULTATI ANKETE
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
sve
