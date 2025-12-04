Kako je naš odbjegli pjevač izgledao u školskim danima prije slave?

Marko Kutlić objavio je fotografiju iz školskih dana na društvenim mrežama i iznenadio svoje pratitelje.
Pjevač Marko Kutlić koji se u Hrvatsku vratio iz Italije na društvenim mrežama iznenadio je pratitelje.3 vijesti o kojima se priča ''stvari se katkad...'' Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...'' ''ljubav!'' Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom njegova podrška Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula
Naime, prije nekoliko dana Marko je objavio fotografiju iz školskih dana na kojoj pozira s prijateljem, a ona je nasmijala njegove pratitelje.
Marko Kutlić Foto: Nera Simic/Cropix
''Dobio sam ovo danas od školskog i impulzivno odlučio zakačit na feed… j*bi ga frende, nemoj zamjerit - ova dva debila sa fotke su to zaslužili. Žela'', napisao je Kutlić.
U opisu je dodao i da je ovo fotografija iz 2012. godine, kad je Marko imao 17 godina.
2014. godine Marko je postao pjevač benda Pravila igre gdje se proslavio, a 2017. godine krenuo je u solo-karijeru.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li znali? Valentina Baus otkrila istinu o detalju koji zanima gledatelje Dnevnika
Podsjetimo, Marko je na godinu dana nestao s hrvatske scene te za to vrijeme pjevao na ulicama gradova Italije. Prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj je najavio nove koncerte, a otkriveno je i kako ćemo ga sljedeće godine gledati na natjecanju za pjesmu Eurovizije, Dori, na koju dolazi s pjesmom ''Neotuđivo''.
Marko Kutlić - 2 Foto: Instagram
Marko Kutlić - 1 Foto: Instagram, Pjer Lovrović
Tko su ostali izvođači na Dori 2026. saznajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Šokantan preokret u slučaju glumice koja tvrdi da joj je netko ubacio drogu u piće
Sljedeće godine održat će i koncert na mjestu na kojem se rastao of fanova prije Italije, više pročitajte OVDJE.
Marko Kutlić na Melodijama Jadrana - 4 Foto: PR
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Objavila je video! Severina je u Beču pokazala da ima neočekivanu vještinu
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Prekrasna Hrvatica pokazala blagdansku idilu u svom domu, pažnju je ukrala njezina kćerkica
Pogledaji ovo Preporuke Evo za kakvo je to događanje mladi Slavonac našao vremena među brojnim zakazanim koncertima