Kako je naš odbjegli pjevač izgledao u školskim danima prije slave?

Marko Kutlić objavio je fotografiju iz školskih dana na društvenim mrežama i iznenadio svoje pratitelje.

Pjevač Marko Kutlić koji se u Hrvatsku vratio iz Italije na društvenim mrežama iznenadio je pratitelje.

Naime, prije nekoliko dana Marko je objavio fotografiju iz školskih dana na kojoj pozira s prijateljem, a ona je nasmijala njegove pratitelje.

Marko Kutlić Foto: Nera Simic/Cropix

''Dobio sam ovo danas od školskog i impulzivno odlučio zakačit na feed… j*bi ga frende, nemoj zamjerit - ova dva debila sa fotke su to zaslužili. Žela'', napisao je Kutlić.

U opisu je dodao i da je ovo fotografija iz 2012. godine, kad je Marko imao 17 godina.

2014. godine Marko je postao pjevač benda Pravila igre gdje se proslavio, a 2017. godine krenuo je u solo-karijeru.

Podsjetimo, Marko je na godinu dana nestao s hrvatske scene te za to vrijeme pjevao na ulicama gradova Italije. Prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj je najavio nove koncerte, a otkriveno je i kako ćemo ga sljedeće godine gledati na natjecanju za pjesmu Eurovizije, Dori, na koju dolazi s pjesmom ''Neotuđivo''.

Marko Kutlić - 2 Foto: Instagram

Marko Kutlić - 1 Foto: Instagram, Pjer Lovrović

Marko Kutlić na Melodijama Jadrana - 4 Foto: PR

