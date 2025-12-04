Šokantan preokret u slučaju glumice koja tvrdi da joj je netko ubacio drogu u piće

Tara Reid tvrdi da je bila drogirana u hotelskom baru u Chicagu, no policija zasad nije pronašla dokaze na snimkama nadzornih kamera te se još čekaju bolnički nalazi.

Policija u Rosemontu objavila je kako trenutačno nema videodokaza koji bi potvrdili tvrdnje glumice Tare Reid da je prošlog mjeseca drogirana u hotelskom baru u Chicagu.

Iako su pregledane nadzorne kamere, ni u jednom trenutku video nije pokazao da je itko dirao ili dodavao nešto u njezino piće, navodi se u priopćenju Odjela za javnu sigurnost. Iz policije dodaju kako je barmen prekrio piće glumice kad je napustila bar, što smatraju standardnom praksom.

Ipak, slučaj još nije zaključen jer se čekaju rezultati bolničkih testiranja.

"Radimo s Tarom Reid kako bismo dobili te nalaze koje ni ona još nije primila. Čekajući te rezultate ili daljnje informacije, naši će detektivi postupiti u skladu s tim tragovima", kažu iz policije. Dodaju da trenutačno nema osumnjičenih ni potvrde o počinjenom kaznenom djelu.

Reid je, unatoč nedostatku dokaza, i dalje uvjerena da joj je netko ubacio nešto u piće.

"Zaključak je da nitko ne završi u bolnici onesposobljen više od 8 sati nakon jednog pića. Posljednje čega se sjećam je da sam popila jedno piće i probudila se u bolnici sljedeći dan ne sjećajući se ničega", rekla je za Page Six.

"Osjećala sam se tako bespomoćno. Ovo je za mene bilo užasno iskustvo koje ozbiljno utječe na moje mentalno zdravlje. Ne mogu spavati zbog toga, vrlo je zastrašujuć osjećaj ne znati što mi se dogodilo. Vjerujem da sam bila drogirana. Nešto mi se dogodilo", dodala je.

Glumičin navodni incident dogodio se 24. studenog, kada su je, kako prikazuje snimka TMZ-a, iznosili iz hotela gotovo onesviještenu.

