Liječnik Matthewa Perryja ide u zatvor zbog tragične smrti glumca!

Liječnik iz Kalifornije koji je Matthewu Perryju nabavljao ketamin osuđen je na 30 mjeseci zatvora, što ga čini prvom osobom koja je završila iza rešetaka u vezi glumčeve smrti od predoziranja.

Liječnik Salvador Plasencia, koji je glumcu Matthewu Perryju prodavao ilegalno ketamin u razdoblju prije njegove smrti, osuđen je na 30 mjeseci zatvora, piše Daily Mail.

Osim toga, nakon izlaska iz zatvora nadzirat će ga se još dvije godine.

Plasencia je tijekom ljeta ove godine priznao krivnju po četiri točke optužnice za nezakonitu distribuciju ketamina, za što je mogao dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Tužitelji su tražili kaznu od tri godine.

Danas mu je u Los Angelesu službeno izrečena kazna. Odmah je i pritvoren.

Plasencia je jedan od pet optuženih u saveznoj istrazi koja je otkrila ilegalnu mrežu distribucije ketamina u Hollywoodu, piše BBC. Uz spomenutog Plasenciju, osumnjičen je još jedan doktor te asistent, ali i dvoje ljudi koji su Perryju dali u konačnici smrtonosnu dozu ketamina. Svi su priznali krivnju te će kaznu saznati u idućim mjesecima.

Perryjeva obitelj poručila je sudu da smatraju Plasenciju "najodgovornijim" za tragediju i zatražili su strogu kaznu, ističući koliko im je teško razumjeti zašto je nastavio glumcu davati opasne supstance unatoč njegovoj borbi s ovisnošću.

Podsjetimo, Perry je umro u dobi od 54 godine u listopadu 2023. od "akutnog učinka" ketamina i drugih čimbenika zbog kojih je izgubio svijest i utopio se u jacuzziju, po obdukciji iz prosinca 2023. godine.

Glumac je javno priznao desetljeća zlouporabe raznih supstanci, uključujući i godine u kojima je glumio Chandlera Binga u televizijskom hit-sitcomu iz 1990-ih "Prijatelji".

