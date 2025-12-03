Zvijezdu Kumova dirnula velika gesta neznanaca: ''Strašno ste nas razveselili''

Glumica je na društvenim mrežama podijelila dirljivu priču te zahvalila ljudima koji su je iskreno ganuli.

Glumica Darija Lorenci Flatz, zvijezda naših ''Kumova'', oglasila se na društvenim mrežama i podijelila priču koja je mnogo, baš kao i nju, dirnula.

U videu je ispričala što joj se dogodilo i kako ju je neočekivana gesta neznanca usred stresne situacije ostavila bez riječi.

"Jučer se dogodila jedna sjajna stvar koja je mene toliko dirnula i zapravo još jednom pokazala da vas ništa u životu ne može dirnuti kao dobrota drugih ljudi. Jednako je lijepo kada sami činimo dobro, ali prekrasno je i kada vama netko učini", rekla je Darija.

Glumica je objasnila kako je njezin sin izgubio novčanik, što je, kao i svakom roditelju, izazvalo stres.

"Moj sin je u petak izgubio novčanik. Možete misliti koliko mi je bilo muka vaditi sve te nove dokumente, osobnu, kartice... Bilo je i nešto malo novaca unutra", iskreno je podijelila.

No, uslijedio je obrat koji im je uljepšao dan.

"Desilo se to da su jučer dečki neki pozvonili našim susjedima na vrata, jer nas nije bilo doma, i vratili novčanik! Sa svim dokumentima, s novcima unutra i nisu ostavili podatke. Molim vas, ako netko od vas me slučajno prati, želim vam se stvarno od srca zahvaliti na toj dobroti. Javite se, da vam ostavim neke karte za kazalište ili da pojedemo neki kolač zajedno. Stvarno, velika vam hvala, strašno ste nas razveselili takvom gestom", poručila je vidno dirnuta glumica.

Njezina objava ubrzo je naišla na lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su pohvalili njezinu otvorenost i toplinu, ali i podsjetili koliko i najmanja gesta dobrote može imati veliki utjecaj.

''Predivno, svaka čast što još ima dobrih ljudi'', ''Kako slatko'', ''Bravo za dečke, bravo za vas, predivna Darija'', ''Kapa do poda deči'', ''Stvarno posebna i draga žena'', dio je komentara s Instagrama.

