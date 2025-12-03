Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!

Svojim najnovijim modnim izdanjem Sydney Sweeney još je jednom dokazala zašto je jedna od najzapaženijih zvijezda današnjice.

Hollywoodska zvijezda Sydney Sweeney ponovno je privukla svu pažnju pojavivši se na crvenom tepihu u izdanju koje jednostavno ostavlja bez daha.

Glumica se pojavila u glamuroznoj, srebrnoj šljokičastoj haljini dubokog dekoltea koja savršeno naglašava njezinu figuru i odiše staroholivudskim glamurom.

Sydney Sweeney - 4 Foto: Afp

Sydney Sweeney - 3 Foto: Afp

Styling je upotpunila bijelim perjem koje se proteže duž donjeg dijela haljine i nježno se prelijeva dok hoda, stvarajući pravi efekt filmske dive.

Njezin izgled privukao je ogroman interes fotografa i prisutnih, a mnogi komentiraju da je riječ o jednom od njezinih najglamuroznijih izdanja do sada.

Sydney Sweeney - 5 Foto: Afp

Sydney Sweeney - 1 Foto: Afp

Sydney su prozvali i seks-bombom 21. stoljeća, a više njenih fotografija pogledajte OVDJE.

Sydney Sweeney Foto: Afp

Posljednjih tjedana medijske stupce puni novom romansom nakon prekida zaruka, tko je 16 godina stariji menadžer koji joj je ukrao srce pogledajte OVDJE.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 5 Foto: Instagram

