Kako danas izgleda nekad najmlađa milijarderka koja sad provodi život iza rešetaka?

Posrnula milijarderka Elizabeth Holmes još jedan Dan zahvalnosti provela je iza rešetaka.

Elizabeth Holmes, nekada slavljena kao "ženski Steve Jobs" i najmlađa samoostvarena milijarderka na svijetu, danas dane provodi iza rešetaka daleko od glamura Silicijske doline, u kojoj je izgradila svoj meteorski uspon, ali i svoj dramatični pad.

Holmes (41) ove je godine provela već treći uzastopni Dan zahvalnosti u zatvoru, gdje ju je posjetio suprug Billy Evans s njihovo dvoje djece. Ispred objektiva paparazza, snimljena je u dvorištu strogo čuvane ustanove FPC Bryan u Teksasu kako se igra sa svojom djecom, daleko od imidža hladne i samouvjerene poslovne vizionarke kakvom se prikazivala u doba najveće slave.

Sa samo 19 godina napustila je Stanford 2003. i osnovala Theranos, tvrtku koja je obećavala revolucionarnu medicinsku tehnologiju – analiziranje stotina zdravstvenih parametara iz jedne jedine kapljice krvi. Vizija je zvučala kao znanstvena revolucija, a investitori su ulagali milijarde.

Holmes je završila na naslovnicama Forbesa, gdje su slavili njezinu inteligenciju, karizmu i odlučnost. Do 2014. godine vrijednost Theranosa procjenjivala se na devet milijardi dolara, a Holmes je postala najmlađa milijarderka na svijetu koja je bogatstvo stekla sama.

Sve je počelo pucati kada su novinari Wall Street Journala 2015. razotkrili ono što je Holmes godinama skrivala: Theranosova tehnologija u stvarnosti nije radila, podaci su falsificirani, rezultati su bili nepouzdani, a testiranje se često provodilo na regularnim laboratorijskim uređajima, a ne na "revolucionarnim uređajima" koje je tvrtka obećavala.

Uslijedile su masovne tužbe, istrage i optužbe za prijevaru investitora i pacijenata, a 2022. proglašena je krivom po više točaka savezne prijevare, zbog čega je osuđena na 11 godina i tri mjeseca zatvora. Na slušanje kazne došla je trudna, zbog čega su je optuživali da je namjerno ostala trudna kako bi što dulje odgodila kaznu.

Nove fotografije iz zatvorskog dvorišta prikazuju sasvim drugačiju Elizabeth Holmes: u bež zatvorskoj odjeći, bez karakteristične crne dolčevite, bez scenske teatralnosti i dubokog glasa po kojem je bila poznata, posvećenu igri sa svojom djecom tijekom posjeta.

Ovo je treći uzastopni Dan zahvalnosti koji provodi iza rešetaka, a pred njom je još osam godina kazne, ako ne bude ranije puštena zbog dobrog ponašanja. U svojoj kaznionici navodno radi skromne poslove, a slobodno vrijeme provodi igrajući košarku, brinući se o zečevima u zatvorskom programu za životinje i čekajući posjete.

Ironija sudbine je da je Holmes je tijekom karijere voljela govoriti o "promjeni svijeta" i "spašavanju života", no umjesto toga, njezina priča postala je najveći tehnološki skandal 21. stoljeća, a ona sama simbol granice između ambicije i prevare.

