Sjećate se dječaka iz Petra Pana? Od njegove uloge prošlo je 22 godine, a ovako izgleda danas!

Piše I.G., Danas @ 06:12
Jeremy Sumpter Jeremy Sumpter Foto: Profimedia

Glumac iz filma "Petar Pan", Jeremy Sumpter, danas izgleda neprepoznatljivo i sprema redateljski debi s bivšom kolegicom iz filma.

Kako danas izgleda Jeremy Sumpter, glavni glumac "Petra Pana"?
