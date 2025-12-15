Sjećate se dječaka iz Petra Pana? Od njegove uloge prošlo je 22 godine, a ovako izgleda danas!

Glumac iz filma "Petar Pan", Jeremy Sumpter, danas izgleda neprepoznatljivo i sprema redateljski debi s bivšom kolegicom iz filma.

Jeremy Sumpter, kojeg je svijet zavolio 2003. u ulozi Petra Pana, danas ima 36 godina i izgleda sasvim drugačije nego u vrijeme kada je, sa samo 13, osvojio publiku kao dječak koji ne želi odrasti.

U popularnoj adaptaciji redatelja P. J. Hogana, Sumpter je utjelovio jednog od najpoznatijih likova dječje književnosti, a njegova karizma i glumačke sposobnosti lansirale su ga među mlade zvijezde Hollywooda. Danas, više od dva desetljeća kasnije, Jeremy nosi bradu i brkove, iza sebe ima brak i jedno dijete, a sve više ga privlači rad iza kamere.

Nakon što je 2023. postao otac djevojčice, glumac se na neko vrijeme povukao iz javnosti kako bi se posvetio obitelji. No sada se vraća, i to s velikim planovima. Osim što ima nekoliko novih filmskih uloga u pripremi, sprema se i režirati svoj prvi film, romantičnu komediju Strawberry Roan, u kojoj će i glumiti.

"Imao sam kćer, cijeli moj svijet se vrtio oko nje. A sada je vrijeme da se ponovno posvetim svojim snovima, nastavim karijeru i krenem putem od dječje zvijezde prema glavnim ulogama i režiji", rekao je Sumpter za Page Six.

"Kao klinac, sin redatelja filma Peter Pan i ja snimali smo kratke filmove. Život na setu me naučio svemu – znam točno što treba da se snimi film. Ljudi su mi često govorili da bih bio sjajan redatelj, samo nikad nisam imao priliku", dodao je.

U njegovom redateljskom debiju glumit će i Rachel Hurd-Wood, koja je glumila Wendy u Petru Panu, a s kojom je ostao u kontaktu više od 20 godina.

"Rekao sam joj: 'Ovo mi je prvi put da režiram, i ne želim nikog drugog osim tebe za glavnu žensku ulogu.'"

Sumpter i dalje redovito privlači pažnju fanova.

"Prepoznaju me svaki dan", otkrio je i dodao uz osmijeh: "Djeca koja su voljela film sada ga pokazuju svojoj djeci. Sad sam njihovim kćerima prva simpatija. Film nikada zapravo ne odraste, zar ne?"

U međuvremenu, Jeremy će se pojaviti i u filmovima "Miami Nights" i "Alterity", a čini se da njegova nova životna faza, kako privatna, tako i profesionalna tek počinje.

