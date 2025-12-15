Aleksandra Prijović tri mjeseca nakon poroda otkrila na čemu radi uoči povratka na scenu!

Aleksandra Prijović tri mjeseca nakon poroda vraća se glazbi i najavljuje skori povratak na pozornicu.

Aleksandra Prijović (30), jedna od najistaknutijih glazbenih zvijezda regije, prije tri mjeseca postala je majka po drugi put.

Svojom kćerkicom Arijom, čije je ime izabrao njezin stariji brat Aleksandar, dodatno je obogatila obiteljski život sa suprugom Filipom Živojinovićem (40).

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Tijekom prve faze trudnoće bila je izrazito aktivna, nastupajući pred punim dvoranama širom regije. No, nakon što je saznala da ponovno očekuje dijete, povukla se s pozornice kako bi se posvetila obitelji.

Aleksandra Prijović Foto: Extra FM

Međutim, njezina pauza nije dugo trajala. Nekoliko mjeseci nakon poroda, Aleksandra je pokazala da se vraća poslovnim obavezama. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz glazbenog studija, otkrivši kako ponovno radi na novim projektima. Objavom je dala naslutiti da je kreativna energija brzo vratila u radni ritam. Na slici koju je objavila u Instagram Storyju, pojavila se u ležernom izdanju.

Aleksandra Prijović Foto: Aleksandra Prijović/Instagram

Prije nekoliko dana pojavila se i na promociji novog albuma kolegice Nataše Bekvalac (45), gdje je potvrdila da njezin povratak na pozornicu slijedi uskoro.

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Inače, Alekstandra za Novu godinu nastupa u Zagrebu, a više informacija pročitajte OVDJE.

