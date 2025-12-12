Pomaknuo granicu između stvarnog i nestvarnog: ''Izgleda kao umjetna inteligencija!''

U drugom polufinalu Supertalenta jedan je nastup ponovno natjerao publiku da se zapita gdje prestaje ljudsko, a počinje iluzija. Robot Val još je jednom dokazao da se preciznost, kontrola i mašta mogu spojiti u vizualni spektakl koji se dugo pamti.

Drugo polufinale Supertalenta donijelo je i nastup koji je još jednom pomaknuo granicu između stvarnog i nestvarnog.

Robot Val, natjecatelj čiji pokreti redovito izazivaju nevjericu, ponovno je stao na pozornicu s točkom koja je gledatelje ostavila u dilemi — gledaju li čovjeka ili savršeno programirani stroj. Uoči nastupa otvoreno je govorio o dojmu koji ostavlja i o ideji kojom se vodio u polufinalu.

"Nekad ljudi ne razumiju jesam li stvaran ili ne. Nekad ne dišem, pokušavam zadržati dah. Onda se pokrenem, ljudi reagiraju glasno. Osjećao sam se ispunjeno kada sam čuo komentare. Svima to izgleda kao neki magični trik ili šala. Ne, ne, nisam robot. Tema mog polufinalnog nastupa su igračke. Ovaj nastup će čak biti bolji od audicijskog nastupa. Mislim da će im se svidjeti moja točka. Nadam se da će komentari biti dobri. Cilj mi je pokazati svoj maksimum. Ne mogu dočekati stati na pozornicu."

Galerija 15 15 15 15 15

Njegov polufinalni nastup, inspiriran “Pričom o igračkama”, donio je precizne, kontrolirane pokrete i izraženu mimiku koja je dodatno pojačala iluziju. Žiri je s velikom pažnjom pratio svaki detalj, a komentari su stigli odmah nakon izvedbe.

Fabijan je istaknuo kreativnost ideje i upečatljive detalje nastupa:

"Mislim da je ideja s 'Pričom o igračkama' sjajna. Kao i obično, mi smo oduševljeni. S tvojim pokretom, a pogotovo s ovim malim strašnim dijelovima."

Robot Val polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Robot Val polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video: Davor Bilman kakvog na bini Supertalenta još niste vidjeli!

Maja je naglasila koliko prirodno izgleda njegova transformacija na pozornici:

"Hvala na ovoj nevjerojatnoj priči, radiš to tako lagano, stvarno izgledaš kao robot i mislim da je to bila poanta."

Robot Val polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Martina se posebno osvrnula na detalje koje je teško izvesti bez potpune kontrole tijela:

"Cijelo vrijeme sam gledala tvoje facijalne ekspresije. Ti uopće ne trepneš očima, to je nevjerojatno."

Robot Val polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Davor je zaključio kako upravo ljudski element čini njegov nastup još impresivnijim:

"Kada kao čovjek izvodiš točku, izgleda kao umjetna inteligencija. To samo znači da si jako vješt u tome što radiš."

Robot Val je i u drugom polufinalu pokazao da njegov nastup nije trik, već rezultat iznimne kontrole, discipline i umjetničke preciznosti — ostavljajući publiku u istoj dilemi kao i uvijek: kako je to uopće moguće?

Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Obiteljska bajka na pozornici Supertalenta: Je li ovo najbolji zlatni gumb ikada?

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Vatreno izdanje Maje Šuput: Providni korzet spasile su tek ružice na kritičnim dijelovima

Pogledaji ovo Celebrity Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!

Pogledaji ovo Celebrity Izmanipulirao je cijeli Supertalent žiri: ''Ovo je nemoguće, mi smo to vidjeli!''