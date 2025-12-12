Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!

U drugom polufinalu Supertalenta publika je svjedočila nastupu koji je nadmašio samu izvedbu – postao je trenutak iskrene emocije i osobne priče. Mladi pjevač Nicolas Ypil još je jednom dokazao da se na pozornici ne ističe samo glasom, već i srcem koje nosi svaku svoju notu.

Polufinalna večer Supertalenta donijela je jedan od najemotivnijih trenutaka sezone, a za njega je zaslužan Nicolas Ypil, mladi pjevač koji je svojim glasom i životnom pričom osvojio publiku još na audiciji. Uoči nastupa otvoreno je govorio o tremi, ali i o ogromnoj zahvalnosti što je uopće dio ovog natjecanja.

"Bio sam jako nervozan, ali morao sam ih impresionirati. To što sam ovdje na ovoj pozornici je već pobjeda za mene. Jako sam sretan što živim svoj san. Ta reakcija publike i žirija je isto kao pobjeda za mene. Pjevanje je moj san i jako sam sretan što mogu živjeti taj san. Bio sam šokiran, emocionalan i u isto vrijeme jako sretan zbog zlatnog gumba. Nikad u životu nisam pomislio da ću dobiti zlatni gumb. Nisam mogao vjerovati. Nakon moje audicije toliko toga se promijenilo. Već sam imao prvi nastup, a sljedeće godine ću nastupati svugdje. Bez Boga ovo se ne bi dogodilo. Zahvalan sam mu za sve. Ovo iskustvo, to je sve on. Svoju obitelj nisam vidio pet godina i jako mi nedostaju. Večeras dajem cijelo svoje srce u ovaj nastup. Posvećujem ga svojoj obitelji koja je jako daleko. Nadam se da će vam se svidjeti," rekao je Nicolas prije izlaska na pozornicu.

U polufinalu je izveo pjesmu ''Dvije zvjezdice'' Tajči, a nakon dirljive izvedbe dočekalo ga je iznenađenje koje je ganulo i žiri i publiku — posebna video poruka njegove obitelji.

"Uvijek se sjeti da smo jako ponosni na tebe, da smo jako zahvalni. Donio si ponos našoj obitelji i našoj zemlji. Volimo te i nedostaješ nam. Nadamo se da se vidimo uskoro. Sretno," poručili su mu, dok je Nicolas, preplavljen emocijama, ronio suze.

Martina Tomčić jedva je suspregnula emocije dok je komentirala njegov nastup, ponovno naglašavajući zašto je upravo on njezin zlatni gumb:

"Nicolas, ostavio si srce i dušu na ovoj pozornici. Imamo mladog čovjeka koji je pet godina rastavljen od svoje obitelji, koji vrijedno radi da bi im olakšao život i koji dolazi unatoč svim svojim obavezama ovdje na ovu pozornicu i apsolutno opravdava moj zlatni gumb, opravda vjeru u malog čovjeka, jer mali ljudi pokreću svijet, ti si večeras pokrenuo svijet na ovoj pozornici."

Pogledaji ovo Celebrity Obiteljska bajka na pozornici Supertalenta: Je li ovo najbolji zlatni gumb ikada?

Maja Šuput pridružila se emocijama i naglasila koliko je snažan dojam ostavio: "Baš smo se nekako sad svi raznježili, na pjesmu i na riječi i na vokalni aranžman koji si izveo i baš sam sretna da su i oni vidjeli koliko se trudiš i mislim da će i tebi ovo biti još jedan vjetar u leđa, i ako prođeš večeras i ako ne prođeš večeras, danas sutra budeš još veći, još bolji pjevač."

Fabijan je iskoristio trenutak da pozdravi Nicolasovu podršku u publici:

"Htio bih samo pozdraviti tvoje prijatelje i ljude koji su došli večeras s tobom da te podrže jer siguran sam da se međusobno jako podržavate, želim ti da što prije vidiš svoje i svima nama želim neko bolje sutra."

Nicolas je tako još jednom potvrdio da njegov talent nije samo u glasu, već i u srčanosti kojom pristupa svakoj izvedbi — ostavljajući cijelu dvoranu bez daha.

