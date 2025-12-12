Kiša je s Larom dobila neki novi smisao: "Ta tvoja osobnost, karizma i karakter!''

U drugom polufinalu Supertalenta publika je imala priliku vidjeti nastup koji je spajao akrobatiku, emociju i vizualni spektakl. Lara Crnjac, koju je publika već zapamtila po snažnom dojmu s audicije, na pozornicu je donijela sasvim novu dimenziju svoje umjetnosti.

Polufinalna večer Supertalenta donijela je jedan od vizualno najimpresivnijih nastupa — mlada akrobatkinja Lara Crnjac ponovno je stala pred žiri, ovaj put s točkom koju je, kako je priznala, mjesecima pripremala s posebnom pažnjom. Prije izlaska na pozornicu prisjetila se svoje audicije i emocija koje su je tada preplavile.

"Bila sam jako uzbuđena prije audicijskog nastupa, jedva sam čekala da izađem i da pokažem svoj talent. Nisam se predstavila žiriju nego sam prošla pozornicu, u glavi sam imala samo da ne zabrljam, samo da mašem i smijem se i bit će dobro. Taj prvi akrobatski dio mi je bio super. Čim je krenula šipka ja ne znam da li sam se ja uplašila, izgubila sam fokus i sve od šipke dalje bilo mi je grozno iskreno. Kad razmišljam ja se bavim time godinu dana i tužna sam kad mi ne uspije, kad sam završila nastup samo mi je krenulo nemoj plakat sad. Bilo mi je grozno, ali trebaš imat fokus kao, ok popričaj s njima, još nisam pričala s njima i kao zakamufliraj to, ostavi to sad sa strane i kreni. Sve komentare žirija ću uvažit, ali evo najviše čak od Maje, očito je nešto valjalo ako sam prošla dalje. Ovaj put mislim da sam toliko pripremila točku da nemam mjesta za neke pogreške i ja sam spremna tako da ako se desi, ok je, guraj naprijed i bit će sve ok," ispričala je Lara.

Lara Crnjac polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Njezin polufinalni nastup donio je potpuno novu atmosferu — dramatičnu, kišnu i izrazito zahtjevnu, a reakcije žirija potvrdile su da je Lara uspjela nadmašiti samu sebe. Maja Šuput bila je oduševljena kreativnošću izvedbe:

"Danas mi se kiša prvi put svidjela, ja inače nisam za kišu, ja sam za sunce, palme, more i što manje robe, ali danas je kiša dobila neki novi smisao, show je bio točno onakav kakav treba bit, Lara bila si fenomenalna."

Fabijan je naglasio tehničku zahtjevnost i intenzitet same točke:

Lara Crnjac polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Dinamično, progresivno i apsolutno na samom rubu sigurnosti što čini ovu točku nevjerojatnom."

Martina Tomčić istaknula je Larinu scensku prisutnost i razvoj koji je pokazala još od audicije:

Lara Crnjac polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Ta tvoja osobnost, karizma i karakter. U prošlom nastupu si nam dala naslutiti tu jednu plesnost koju si toliko dobro iskoristila s našim plesačima na početku, ali ja bih rekla da si ti jedan potpuni paket, hvala ti Lara."

Nakon polufinalnog spektakla, jasno je da je Lara u potpunosti opravdala očekivanja — i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu ovogodišnjeg Supertalenta.

