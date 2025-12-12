Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha

U godini u kojoj je vratila vlasništvo nad svojih prvih šest albuma i zaručila se, Taylor Swift slavi 36. rođendan

Fotografija ove preslatke kovrčave djevojčice s ruksakom i širom otvorenim očima već godinama kolaju društvenim mrežama, no samo njezini pravi fanovi znat će o kome se radi.

U pitanju je glazbena superzvijezda Taylor Swift, koja 13. prosinca slavi svoj 36. rođendan, a ova fotografija snimljena prilikom odlaska u vrtić savršeno podsjeća koliko je njezin put do statusa kulturnog i svjetskog fenomena bio nevjerojatan.

Galerija 37 37 37 37 37

Taylor Swift - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift - 2 Foto: Afp

Taylor Alison Swift rođena je 13. prosinca 1989. u Readingu, u saveznoj državi Pennsylvaniji. Odrasla je na farmi božićnih drvaca, a već kao djevojčica pokazivala je iznimnu ljubav prema glazbi i pisanju. S 12 godina naučila je svirati gitaru i počela pisati vlastite pjesme, inspirirane osobnim iskustvima, školom, simpatijama i obiteljskim odnosima.

Pogledaji ovo Celebrity Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!

Kako bi joj omogućili ozbiljan glazbeni razvoj, roditelji su se preselili u Nashville, središte country glazbe, što je odluka koja će joj zauvijek promijeniti život.

Taylor Swift - 2 Foto: Profimedia

Taylor Swift - 2 Foto: Afp

Taylor Swift - 3 Foto: Instagram

S jedva navršenih 16 godina objavila je debitantski album "Taylor Swift", a već tada je postalo jasno da se rađa nova zvijezda. Kroz gotovo 20 godina karijere objavila je ukupno 12 albuma, od čega posljednji u listopadu 2025. godine, a posebno poglavlje u njezinoj karijeri čine ponovno snimljeni albumi (Taylor’s Version), kojima je vratila kontrolu nad vlastitim katalogom i postala simbol borbe za prava umjetnika.

Danas ima: 14 Grammyja, uključujući četiri za album godine, više od 250 milijuna prodanih albuma, bogatstvo u vrijednosti od dvije milijarde dolara te status jedne od najstreamanijih izvođačica svih vremena. Njezina sposobnost da se stalno mijenja, bez gubitka autentičnosti, učinila ju je jedinstvenom u industriji.

Taylor Swift i LL Cool J Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Taylor Swift Foto: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?

Osim projekta Taylor's Version, status Taylor Swift među glazbenim superzvijezdama učvrstila je turneja The Eras Tour. Ona nije bila samo koncertna turneja – bila je povijesni događaj. Kroz 150 koncerata, The Eras Tour je postala najprofitabilnija u povijesti glazbe, premašila milijardu dolara prihoda, punila stadione diljem svijeta te potaknula porast turizma, potrošnje i zaposlenosti u gradovima domaćinima. Ekonomski analitičari govorili su o "Taylor Swift efektu", jer su njezini koncerti mjerljivo utjecali na lokalna gospodarstva, pa čak i inflacijske pokazatelje u SAD-u.

Taylor Swift Foto: Johannes EISELE / AFP

Jedan od najboljih pokazatelja bio je koncert u Glendaleu, kojim je otvorena turneja. Ekonomski stručnjaci ustanovili su kako su dva koncerta u ožujku 2023. na State Farm Stadiumu, kojem je prisustvovalo oko 140 tisuća ljudi, više pridonijela ekonomiji grada nego cijeli tjedan aktivnosti vezanih za SuperBowl LVII, održanog mjesec dana ranije. Zbog Taylor Swift, točnije pada sustava prodaje ulaznica, njezini swiftiesi su podignuli više sudskih sporova protiv Ticketmastera i Live Nationa kako bi stali na kraj preprodaji ulaznica po znatno većoj cijeni.

Taylor Swift, Stevie Nicks Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Osim glazbe, Taylor se bavi režijom, pisanjem i produkcijom. Poznata je i po filantropiji: donacijama školama, bankama hrane, žrtvama prirodnih katastrofa i zaposlenicima svoje turneje, kojima je isplatila izdašne bonuse do čak 100 tisuća dolara. Njezina potpora demokratskoj kandidatkinji Kamali Harris i poziv na registraciju glasača privukli su preko 35000 novih glasača za američke predsjedničke izbore, a u gotovo svakom videu kojima Donald Trump pokušava izazvati pjevačicu, mnogi zahtijevaju njezine reakcije.

Taylor Swift - 3 Foto: Afp

Taylor Swift - 4 Foto: Profimedia

Swift je zaslužna i da je riječ 2025. godine postala "parasocijalno". Njezine zaruke s igračem američkog nogometa Travisom Kelcejem, koji vuče porijeklo iz Hrvatske, četvrta je najlajkanija nenogometna objava na Instagramu svih vremena, a mnogi fanovi mjesecima dijele objavu s njihovih zaruka.

Fotografija djevojčice s ruksakom danas simbolizira početak priče jedne od najvećih karijera u povijesti pop-kulture. Taylor Swift s 36 godina stoji na vrhuncu – umjetnički, poslovno i društveno.

Koliko znate o Taylor Swift, provjerite u kvizu OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju

Pogledaji ovo Celebrity Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba