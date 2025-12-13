Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!

Francuska je pobjednik 23. izdanja Dječjeg Eurosonga. Osvojili su ukupno 248 bodova.
Konkurencija je bila jaka, no samo je jedna zemlja odnijela pobjedu i ponijela titulu najbolje. Ove godine, to je bila Francuska, koju je predstavljala Lou Deleuze s pjesmom ''Ce Monde''.
Nakon dugih 11 godina, i Hrvatska se vratila na ovu veliku pozornicu. Naš predstavnik Marino Vrgoč nastupio je treći s pjesmom "Snovi", a svojim emotivnim nastupom oduševio je publiku i privukao brojne pozitivne komentare.
Marino je na natjecanju završio na 14. mjestu sa 70 bodova.
