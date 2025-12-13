Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu

Stefany je na špici zablistala u crnoj kombinaciji, a osmijeh nije skidala s lica.
Pjevačica Stefani Žužić zasjala je na zagrebačkoj špici i pokazala svoj istančan modni stil.3 vijesti o kojima se priča u zagrebu Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata Svi navijamo! Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong tužne vijesti Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
U upečatljivoj crnoj kombinaciji mamila je poglede prolaznika, a modno samopouzdanje nije mogla sakriti.
Stefany Žužić Foto: Josip Moler / CROPIX
Za šetnju gradom odabrala je kratku suknju, crne najlonke i gležnjače, koje je kombinirala s crnom bundom, modernom torbicom i velikom krznenom kapom.
Stefany Žužić Foto: Josip Moler / CROPIX
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Publika u Zadru nadglasala Thompsona u stihovima "Čavoglava"
Inače, Stefani smo ove godine gledali u našem showu ''Tko to tamo pjeva'' kao tajni glas, a prošle se godine publici predstavila i na Dori s pjesmom ''Sretnih dana dat’ će Bog''.
Galerija 25 25 25 25 25
''Osjetila sam da bi ljudi mogli osjetiti tu pjesmu jer sam ju ja osjetila. Tekst pjesme zaista ujedinjuje ljude, spaja, daje vjeru u bolje sutra, u ljepšu budućnost i mislim da je ta doza optimizma danas svima nama potrebna...'', rekla je o pjesmi s kojom se predstavila na glazbenom natjecanju svojedobno za naš IN magazin.
Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 2 Foto: Nova TV
Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 5 Foto: Nova TV
Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 1 Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll iznenadila fanove velikim vijestima, čestitke pljušte sa svih strana
Nedavno je objavila i novu pjesmu, a više o tome pisali smo OVDJE.
Stefany Žužić - 8 Foto: Instagram
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Gdje su danas nekadašnji hrvatski predstavnici na Dječjem Eurosongu? Neki su i danas face!
Pogledaji ovo Celebrity Ma kao veliki! Maja Šuput pokazala što je preslatki Bloom prvi put isprobao na snijegu