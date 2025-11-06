Mlada pjevačica otvara vrata svog glazbenog raja EP izdanjem “Eden”!

Nakon što je ranije objavila pjesme "Otrov i med" i "Mrak", Stefany Žužić je objavila novi singl "Eden"

Što se nalazi u rajskom vrtu Stefany?

Možda ljubav, možda prevara, možda oboje.

Nakon što nas je ove godine zavela hitovima “Otrov i med” i “Mrak”, Stefany u singlu “Eden” predstavljenom 3.11. ulazi u simboličnu priču o Adamu i Evi današnjeg doba, o ljubavi koja gubi nevinost i o raju koji nije onakav kakvim se čini. Ovaj singl je istodobno i ljubavna ispovijest i metafora o iluziji savršenstva i trenutku kada shvatiš da i u raju može biti otrovnih jabuka.

Ali singl “Eden“ je samo dio veće priče. Istoimeni EP osim već spomenutih singlova, donosi i dvije nove pjesme - “Nisi sam” i prvi službeni autorski rad mlade glazbenice pod nazivom “Zagrljeni” koji Stefany opisuje kao “pjesmu koju najviše osjećam – to je moj osobni trenutak pretočen u glazbu.”

EP uz zvuk najnovije produkcije također donosi iskrenu ispovijest mlade pjevačice: "EP Eden moje je najdraže, najiskrenije i najuzbudljivije glazbeno razdoblje. Ovo je godina u kojoj sam pokazala pravu sebe - onakvu kakva doista jesam u dubini duše. Sve pjesme su nastale u periodu od šest mjeseci i upravo zato se može čuti da su stilom vrlo slične. Svaka pjesma na EP-u ovdje je s razlogom, svaka se referira na određeni trenutak i emociju koju sam osjećala prilikom njihovog nastajanja, a zajedno čine zaokruženu priču. Singl Eden, baš kao i cijeli EP, govori o ljubavi i izdaji, odnosno o ranjivim situacijama u kojima smo se svi barem jednom našli.”

EP je dostupan na svim streaming servisima i na YouTube kanalu Stefany, a istog dana publika će ga moći čuti uživo na ekskluzivnoj promociji u Buzzin Lounge Baru.

Stefany je spremna otvoriti vrata svog glazbenog raja. Hoćete li ući?

