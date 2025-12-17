Kakvi kadrovi! Urban&4 u prepunoj Areni Zagreb priredili koncert karijere

Urban&4 u rasprodanoj Areni Zagreb priredili su emotivni koncert karijere koji su mogli u potpunosti razumjeti samo oni koji su ga doživjeli.
Neke se večeri ne mjere brojem pjesama, svjetlima ni produkcijom, nego onim što ostane u zraku i mislima publike kad se svjetla ugase. Upravo takva bila je večer Urban&4 uz gudački kvartet u rasprodanoj Areni Zagreb, koncert karijere koji se ne prepričava lako, jer ga u potpunosti mogu razumjeti samo oni koji su bili tamo. Nitko osim nas.
Od prvih taktova bilo je jasno da publiku i bend veže nešto više od klasičnog odnosa izvođača i slušatelja, a to je dugogodišnji odnos ljudi koji su odrastali uz glazbu Urban&4, ali i odgojili nove mlade ljude koji su ih tek počeli slušati. Tisuće glasova u prepunoj Areni pjevali su svaki stih, nove i stare pjesme, bez zadrške, s punim povjerenjem i emocijom. Ta razmjena energije bila je stalna, iskrena i gotovo opipljiva bez obzira gledali vi koncert prema bini ili od nje
Urban&4 u Areni Zagreb - 2 Foto: Valerio Baranović
Damir Urban bio je ono što uvijek i jest: ranjiv, snažan, duhovit i prisutan. Njegova interpretacija, povezanost s publikom i iskrenost u svakom izgovorenom i otpjevanom stihu nosili su večer prema vrhuncima koji su se nizali bez potrebe za pauzom. Uz njega, Četvorka koju čine spektakularni glazbenici, i još bolji ljudi, Luka Toman, Sandi Bratonja, Marco Bradaschia i Saša Markovski, pokazala je zašto su jedan od najsnažnijih koncertnih bendova regionalne scene: precizni, emotivni, razigrani i potpuno predani svakoj sekundi na pozornici.
Urban&4 u Areni Zagreb - 3 Foto: Valerio Baranović
Posebnu dimenziju večeri donio je i gudački kvartet, koji nije bio tek dodatak, već ravnopravni sudionik glazbene priče. Vizualno zanimljivi i zvučno moćni, gudači su rock zvuku Urbana&4 dali novu dubinu, šireći pjesme u raskošne, filmske prizore koji su ispunili Arenu.
Setlista je bila pravi presjek karijere, ali i ugodno iznenađenje za dugogodišnje fanove jer su izvedene pjesme koje se rijetko čuju uživo, a reakcije publike jasno su pokazale koliko su nedostajale. Posebno snažne trenutke donijeli su "Lopov Jack" i "Svijet za nas" s Vladom Simcichem Vavom te "Glas jeka", "Iskra" i "Nitko osim nas". Uz legendarnog Gibonnija izveli su veličanstvenu "Posoljeni zrak i razlivena tinta" te "Moja voda". "Kažu svi da izmišljam" izveli su u pratnji genijalnog Nikše Bratoša, u kojem je poseban pečat ostavio vokal Ane Širić, donijevši nježnost i snagu u savršenom balansu.
Urban&4 u Areni Zagreb - 1 Foto: Valerio Baranović
Gosti Vava, Gibonni, Nikša Bratoš i Ana Širić nisu bili samo glazbeni dodaci, već su oni i dugogodišnji prijatelji i suputnici koji su večer učinili još osobnijom, toplijom i bogatijom. Njihovi nastupi dočekani su s iskrenim oduševljenjem, a svaki zajednički trenutak na pozornici dodatno je naglasio smisao cijelog koncerta, zajedništvo, povjerenje i ljubav prema glazbi.
Poseban trenutak koncerta dogodio se na pjesmi "Priđi mi bliže", kada su cijeli bend i gudači izašli naprijed i pjevali zajedno s publikom.
No ono što je ovu večer učinilo nezaboravnom nije bila samo tehnička savršenost, već osjećaj da se svjedoči nečemu rijetkom, koncertu u kojem su se umjetnik, bend i publika poznavali ne samo iz viđenja ili stiha nego i iz stvarnih priča.
"Nitko osim nas" nije bio samo naziv koncerta. Bio je to opis onoga što se dogodilo u Areni Zagreb. Iskustvo koje se ne može do kraja prepričati, nego samo nositi sa sobom. I prepričavati mjesecima, godinama, svima koji te večeri nisu bili tamo. A svi mi koji jesmo, samo se možemo nadati da će se ovakav susret što prije ponoviti.
