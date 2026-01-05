Kina odala veliko priznanje Ani Rucner! Nagrađen njezin umjetnički i humanitarni rad

Na prestižnom kineskom glazbenom festivalu Ani Rucner dodijeljena je nagrada 00Charity Artist of the Year 2025–2026'', koju dodjeljuje ugledna Shanghai Soong Ching Ling Foundation Beethoven Funds.

Kada umjetnik svojim talentom, strašću i iskrenom emocijom osvoji publiku na drugom kraju svijeta, jasno je - riječ o nečemu posebnom. Glazbenica Ana Rucner jedna je od njih, koja je ostvarila još jedno iznimno međunarodno priznanje.

Na prestižnom kineskom glazbenom festivalu dodijeljena joj je nagrada ''Charity Artist of the Year 2025–2026'', koju dodjeljuje ugledna Shanghai Soong Ching Ling Foundation Beethoven Funds. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje umjetnicima čiji rad ostavlja snažan umjetnički, ali i humanitarni trag.

Posebno je značajno što priznanje dolazi iz Kine, zemlje bogate kulturne tradicije i jedne od najvećih svjetskih glazbenih scena.

Povodom dodjele nagrade, Ana je istaknula:

''Iznimno sam počašćena i jako zahvalna na ovom priznanju u zemlji kao što je Kina. Zaista, neopisivo je lijep osjećaj biti odabran, priznat i prepoznat, iako daleko od kuće – ovdje se osjećam kao doma. Posebno me raduje što su neke pjesme s albuma 'Balkanija', u izdanju Hit Recordsa, sve popularnije ovdje u Kini. Jako mi je drago da smo prepoznati u jednoj tako dalekoj i najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu.''

Osim nagrade za humanitarni doprinos, sve veći interes kineske publike za Aninu glazbu još je jedan dokaz da emocija, autentičnost i strast prema umjetnosti nadilaze jezik i kulturne granice.

No, Ana pritom ne staje. Po povratku u Hrvatsku, najavljuje novo kreativno razdoblje:

''Očekuje nas puno zanimljivih stvari, a baš zato se posebno veselim ponovnom ulasku u studio i snimanju novih glazbenih uradaka'', ispričala je.

Ova nagrada još jednom potvrđuje da Ana Rucner nije samo vrhunska glazbenica, već i umjetnica čije stvaralaštvo spaja ljude, kulture i srca – bez obzira na udaljenost.

