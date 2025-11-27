Gdje su danas nekadašnji hrvatski predstavnici na Dječjem Eurosongu? Neki su i danas face!

Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong poslije 11 godina, a mi smo se prisjetili tko je sve dosad otišao na natjecanje i gdje su danas.

Jedanaest godina poslije zadnjeg nastupa Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong. U pitanju je Eurosong namijenjen djeci uzrasta između devet i četrnaest godina, koje je započelo 2003. godine, a čast da Hrvatsku predstavlja na povratničkom izdanju dobio je Pločanin Marino Vrgoč s baladom "Snovi".

Učenik četvrtog razreda bit će šesti predstavnik naše zemlje na Dječjem Eurosongu. Hrvatska je nastupala od 2003. do 2006., nakon čega se povukla do 2014., kada je ostvarila svoj (do danas) posljednji nastup. Naki od naših ranijih predstavnika i dalje su glazbeno aktivni te održavaju rasprodane koncerte.

Galerija 21 21 21 21 21

Na prvom izdanju 2003., na kojem je nastupalo 16 zemalja, Hrvatsku je predstavljao Dino Jelusić s sada već velikim hitom "Ti si moja prva ljubav". Usprkos tome što je nastupao pod rednim brojem dva, koji se smatra jedan od nekoliko nesretnih brojeva za nastup, Dinina karizma i simpatičnost te zarazna melodija pjesme lako je osvojila publiku, pa je pobijedio na prvom izdanju sa 134 boda. Zanimljivo, Dino nije dobio ocjenu manju od osam, izuzev Španjolske, što pokazuje koliko je oduševio Europu, a 12 bodova su mu dodijelile Sjeverna Makedonija, Norveška i Rumunjska.

Dino Jelusić - 5 Foto: YouTube Screenshot

Dino Jelusić - 4 Foto: YouTube Screenshot

Dino Jelusic Foto: Instagram

Dino Jelusić Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Danas Dino Jelusić se uvelike promijenio od dječaka u crvenoj jakni, no i dalje je u glazbenim vodama. S bendom Jelusick svira hard rock i metal glazbu, osvajač je Porina, surađivao je s mnogim inozemnim glazbenicima poput Trans-Siberian Orchestra i grupe Whitehead.

Hrvatska je bila jedna od onih zemalja koje su htjele domaćinstvo 2004., no isti je pripao Norveškoj. Za hrvatski izbor pristiglo je oko 100 pjesama, a mali natjecatelji su nastupali uz orkestar. Hrvati su za Lillehammer odabrali tada devetogodišnju Niku Turković, koja je nekoliko mjeseci kasnije s pjesmom "Hej mali" osvojila visoko treće mjesto.

Nika Turković - 3 Foto: YouTube Screenshot

Nika Turković - 2 Foto: YouTube Screenshot

Nika Turković Foto: Tisa Gudžulić

Nika Turković Foto: Nika Turković/PR

Poslije duge pauze, Nika se vratila glazbi 2019. s pjesmom "U mraku", a dosad je objavila dva studijska albuma s kojima je došla na sam vrh liste najprodavanijih izdanja u Hrvatskoj.

Kako je napisala i sama službena stranica Dječjeg Eurosonga, Hrvatska je za 2005. odlučila "zadržati sve u obitelji." Te godine Hrvatska je odabrala Lorenu Jelusić, sestru Dine Jelusića, s pjesmom "Rock Baby", no ona je u Hasseltu osvojila 12. mjesto.

Lorena Jelusić - 1 Foto: YouTube Screenshot

Lorena Jelusić - 3 Foto: YouTube Screenshot

Dino i Lorena Jelusić Foto: Instagram

Danas 30-godišnja Lorena radi u odjelu ljudskih resursa u jednoj korporaciji, no sa suprugom Filipom Smokvinom, za kojeg se udala lani, nastupa u sklopu akustičnog dua Filip & Lorena.

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

Prije prvog povlačenja, Hrvatsku je 2006. predstavljao Mateo Đido s pop-rock pjesmom "Lea". Čiovljanin je tada osvojio 10. mjesto, a nakon nekoliko singlova, potpuno se povukao sa scene.

Mateo Đido - 2 Foto: YouTube Screenshot

Mateo Đido - 1 Foto: YouTube Screenshot

Pokušao se vratiti glazbi 2019., kada je za eurosong.hr otkrio kako je prijavio pjesmu za Doru koju je napisao Cipranin Michalis Antoniou, no ona se nije našla na natjecanju. U međuvremenu se u potpunosti promijenio, a zadnja slika datira iz rujna 2025. godine.

Hrvatska se na jedno izdanje vratila 2014. godine, kada je Josephine Josie Zec internim putem otišla na Maltu. Članica uglednog zbora Zvjezdice, rođena u Pennsylvaniji, na Dječjem Eurosongu je izvela pjesmu "Game Over", s kojom je osvojila razočaravajuće posljednje mjesto.

Josie - 3 Foto: YouTube Screenshot

Josie - 2 Foto: YouTube Screenshot

Josie - 1 Foto: YouTube Screenshot

Poslije natjecanja ona je tek jednom ponovno bila viđena u javnosti i to kada je 2020. održan prosvjed protiv uvođenja COVID potvrda u javne službe. Kako se može vidjeti na Instagramu, i dalje se bavi glazbom, ali u puno manjem obimu. Početkom studenog udala se za dugogodišnjeg partnera, te je promijenila prezime u Smetiško.

Dječji Eurosong održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, a osim Hrvatske, natjecat će se još 17 zemalja.

A više o Marinu Vrgoču pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Sjećate se zvijezde Terminatora? Izazovna snimanja zauvijek su ostavila trag na njezinom tijelu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zet Mileta Kitića? Ne voli privlačiti pažnju javnosti, a njegovoj mezimici je velika podrška

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda Zuhrin sin? Napokon je stao pred kamere i sve oduševio talentom