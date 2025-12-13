Slavna glumica u svom stilu potvrdila glasine o razvodu: "Ne, nije zato što sam smršavjela..."

Amy Schumer potvrdila je kraj braka nakon sedam godina, a sve je objasnila na sebi svojstven način na društvenim mrežama.

Američka glumica i komičarka Amy Schumer na društvenim je mrežama potvrdila da se razvodi od supruga Chrisa Fischera, nakon sedam godina braka.

Vijest je podijelila na Instagramu, gdje je otkrila da su ona i poznati chef donijeli, kako je navela, "tešku odluku" o prekidu veze.

''Bla bla bla Chris i ja donijeli smo tešku odluku da prekinemo naš brak nakon 7 godina. Jako se volimo i nastavit ćemo se fokusirati na odgoj našeg sina. Cijenili bismo da ljudi poštuju našu privatnost u ovom trenutku. Bla bla bla, ne zato što sam smršavjela i pomislila da mogu uloviti bolju priliku i ne zato što je on zgodan kuhar nagrađen James Beard nagradom koji još uvijek može privući zgodne komade. Prijateljski, uz svu ljubav i poštovanje! Obitelj zauvijek'', napisala je uz njihovu zajedničku fotku iz podzemne željeznice.

Već se neko vrijeme šuškalo o problemima u njihovu braku, a razvod je sada i službeno potvrđen. Samo mjesec dana ranije, glumica je potpuno preuredila svoj Instagram profil – izbrisala je sve prethodne objave, uključujući i fotografije sa suprugom, što su mnogi tada protumačili kao znak da nešto nije u redu.

Amy Schumer, Chris Fischer Foto: Profimedia

Amy Schumer, Chris Fischer Foto: Profimedia

Inače, par se vjenčao 2018. godiine, a zajedno imaju sina Genea koji je na svijet stigao godinu dana nakon što je par izrekao sudbonosno ''da''.

Amy Schumer, Chris Fischer Foto: Profimedia

Glumica i komičarka u fokusu je javnosti i zbog svoje drastične promjene izgleda, o čemu smo već pisali OVDJE.

Amy Schumer Foto: Profimedia

