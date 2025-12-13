Ovo je poruka koju je Thompson uputio publici u Zadru: ''To je domoljubni čin...''

Marko Perković Thompson na kraju koncerta u Zadru uputio je svojoj publici poruku.

Marko Perković Thompson u petak navečer održao je prvi od dva koncerta u Zadru pred prepunom dvoranom.

Pred sam kraj koncerta, Thompson se kratko obratio publici, a posebno se osvrnuo na mlađe generacije.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

''Bilo je lipo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi. Osjeća se zajedništvo i snaga, a zaista me veseli što ima mladih u publici. Kao da je došla naša generacija za koju smo se pribojavali što će biti s njima, a vi ste se ukorijenili u naše iskonske korijene'' rekao je, piše Dalmatinski portal.

Pozvao ih je i da se uključe u politiku te da izlaze na izbore.

''Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli'', dodao je.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Thompson u Sinju - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

