Mate Bulić poslao snažnu poruku našem preslatkom predstavniku uoči Dječjeg Eurosonga

Mate Bulić je na društvenim mrežama podijelio toplu poruku podrške Marinu Vrgoču uoči večerašnjeg nastupa.
Preslatki hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, danas nastupa na velikoj europskoj pozornici, a podrška mu stiže sa svih strana, uključujući i onu dobro poznatog glazbenog imena.
Naime, Mate Bulić na društvenim je mrežama podijelio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.
"Maleni moj prijatelju, znam da ćeš biti najbolji i ja sam, kao i čitava Hrvatska uz tebe'', napisao je te pozvao sve da glasaju za Marina.
Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Topla poruka brzo je osvojila društvene mreže, a mnogi su pohvalili Bulićevu podršku.
''Sretno Marino'', ''Bravo'', ''Voli te cijela Hrvatska, svi navijamo za tebe'', ''Pokaži im Marino kako se pjeva'', ''Maleni, samo hrabro'', ''Kakva podrška'', samo je dio komentara s društvenih mreža.
Vrgoč će večeras ponosno predstavljati Hrvatsku, a svi se nadamo da će njegova energija, osmijeh i pjesma osvojiti i europsku publiku.
Marino Vrgoč - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX
Marino Vrgoč - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
