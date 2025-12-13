Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina

Tijelo slavnog glumca pronađeno je u njegovu stanu, a iako se službeni uzrok smrti još ne zna, policija ne sumnja na kazneno djelo.
Glumac Peter Greene, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Maska" i "Pulp Fiction", pronađen je mrtav u svom stanu u New Yorku u petak poslijepodne. Imao je 60 godina.
Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Gregg Edwards za The New York Post.
Peter Greene Foto: Profimedia
Policija je za medije izjavila kako je Greeneovo tijelo pronađeno bez svijesti u njegovu domu oko 15:25 sati. Na mjestu događaja proglašen je mrtvim. Iako službeni uzrok smrti još nije utvrdio mrtvozornik, policija ne sumnja na kazneno djelo.
Peter Greene rođen je 8. listopada 1965. u Montclairu, New Jersey. Karijeru je započeo kasno, u svojim kasnim dvadesetima, ali je brzo postao prepoznatljivo lice hollywoodskih filmova. Proslavio se ulogama negativaca, a publika ga najviše pamti po ulogama u filmovima ''Pulp Fiction'', ''Maska'' i ''The Usual Suspects''.
Peter Greene Foto: Profimedia
Njegov mračni, intenzivan izraz i specifična energija činili su ga idealnim za uloge zlikovaca i psihološki kompleksnih likova.
Peter Greene Foto: Profimedia
Iza kamere, borio se s osobnim demonima i problemima s ovisnošću, ali je unatoč tome ostao aktivan u glumačkom svijetu, piše Daily Mail. Greene je trebao glumiti i u filmu ''State of Confusion'', kriminalističkoj drami u režiji i prema scenariju E.B. Hughesa. Snimanje tog projekta bilo je planirano za kasnu jesen 2026. godine.
