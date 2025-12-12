Ni hladnoća nije zaustavila atmosferu: Thompsonovi obožavatelji preplavili Zadar prije nastupa

Fanovi Marka Perkovića Thompsona došli su pred Dvoranu Krešimira Ćosića satima prije početka prvog zadarskog koncerta.

Dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona nastavlja se u petak 12. i subotu 13. prosinca nastupima u Zadru.

Ulaznica za nastupe odavno nema, a dobro raspoloženi Zadrani došli su pred Dvoranu Krešimira Ćosića, koja prima oko 6500 gledatelja, satima uoči početka.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

I ovoga puta ljudi su unosili zastave u dvoranu, a glavni motiv bile su zelene beretke, koje su se prodavale na jednom štandu ispred ulaza. Unatoč hladnoći, atmosfera je bila dobro zagrijana.

Na početku koncerta oglasio se i sam Thompsonov tim na njegovoj stranici, objavivši fotogaleriju koju je opisao samo kao "Pozdrav iz Zadra" s datumom koncerta.

Poslije Zadra, Thompson će održati još minimalno dva koncerta - u Zagrebu i Poreču, a dosadašnje stanice turneje bili su Osijek i Varaždin.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Zbog zadarskih koncerata morala se prilagoditi i Jadrolinija o čemu više čitajte OVDJE.

