Pločani stali iza svog Marina, stigla mu je velika podrška iz rodnog grada!

Učenici Osnovne škole "Vladimir Nazor" iz Ploča poželjela je sreću Marinu Vrgoču uoči Dječjeg Eurosonga plesnim videom.

Marino Vrgoč broji nešto više od 24 sata do finala Dječjeg Eurosonga, koji se ove godine održava u Tbilisiju. Uz njega, na pozornici će se naći predstavnici iz još 17 zemalja, a samo jedan od njih ponijet će titulu pobjednika 23. izdanja ovog natjecanja.

Prvi nastup Hrvatske nakon 11 godina izbivanja pozorno će prati i u Marinovim rodnim Pločama.

Njegova Osnovna škola "Vladimir Nazor" organizirala je flashmob na kojem su učenici plesali u ritmu Marinove balade "Snovi", držeći zastave Grada Ploča i Dubrovačko-neretvanske županije te natpisima "Marino" i "#Snovi".

Video naziva "Marino, volimo te!" je snimljen u petak ujutro, nekoliko sati prije generalne probe, a snimku sa snimanja podijelio je portal Ploce.com.hr.

Osim ovog videa, Grad Ploče je u subotu u 17:00 sati organizirao javno gledanje Dječjeg Eurosonga na platou ispred Crkve Kraljice Neba i Zemlje, nakon čega će se održati jedan koncert u sklopu Adventa.

Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo, koji već je zakazan za 17:00 sati, je OVDJE.

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka, 12. prosinca, u 21:00 sat do subote u 16:59 kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu maksimalno mogu dati dva glasa.

Više o glasanju pročitajte OVDJE.

Marina je pohvalio i prošlogodišnji pobjednik Dječjeg Eurosonga, a zašto, otkrijte OVDJE.

