Splitski Mad Max zaprosio djevojku pod vatrometom u Dubaiju, emocije su preplavile sve!

"Splitski Mad Max" Adrian Petričević u Dubaiju je zaprosio svoju djevojku Anju dok su uživali u dočeku 2026. godine.

Splitski influencer Adrian Petričević, poznat i kao splitski Mad Max, novu je 2026. godinu dočekao na poseban i emotivan način. U nezaboravnoj atmosferi, na plaži i uz spektakularan pogled na Burj Khalifu, Adrian je odlučio napraviti jedan od najvažnijih koraka u životu, a to je zaprositi svoju djevojku Anju u Dubaiju.

Prosidba se dogodila točno u trenutku ulaska u novu godinu, dok je nebo iznad Dubaija obasjavao vatromet.

Okruženi bliskim prijateljima, Adrian je kleknuo pred Anju i izgovorio riječi koje su je ganule do suza.

"Ti si sve što sam ikad mogao zamisliti da neka cura može imati i biti. Bog me s tobom počastio za sve dobro što sam napravio u životu. Volim te najviše na svijetu, želiš li sa mnom provesti ostatak svog života?", rekao joj je, na što je vidno dirnuta Anja kimnula glavom i odgovorila potvrdno. Par je svoju sreću zapečatio zagrljajima i poljupcima, uz ovacije prijatelja koji su svjedočili ovom romantičnom trenutku.

"Sretna vam Nova 2026. Mi cemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav!", napisao je Adrian uz emotivni video cijelog događaja, dok je veličanstveni vatromet dominirao panoramom.

Video je odmah osvojio njegove fanove, koji nisu štedjeli u čestitkama.

Petričević je ranije bio u dugogodišnjoj vezi sa sugrađankom Elom Jerković, također influencericom, a prekinuli su u studenom 2024. godine. Vezu s novom partnericom potvrdio je proteklog ljeta.

Nova godina za Adriana i Anju tako je započela bajkovito – s prstenom, ljubavlju i obećanjem o zajedničkoj budućnosti.

