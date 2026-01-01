Usporedba sa svjetskom zvijezdom nije slučajna: Prija u izdanju koje ostavlja bez daha

Aleksandra Prijović dočekala je 2026. u Sava Centru, a haljina u kojoj je nastupala privukla je mnogo pozornosti.

Aleksandra Prijović bila je jedna od glavnih zvijezda novogodišnje noći u Beogradu, gdje je nastupila u prepunom Sava centru i publici priredila nezaboravan ulazak u novu godinu.

Atmosfera je od prvih taktova bila na vrhuncu, a Prijović je još jednom potvrdila status jedne od najpopularnijih regionalnih pjevačica.

Aleksandra Prijović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Omiljena Prija u Beograd je stigla iz Zagreba, gdje je nekoliko sati ranije nastupala na popodnevnom dočeku na Velesajmu, no sudeći prema nastupima, to joj nimalo nije zasmetalo.

Osim snažne vokalne izvedbe i hitova koje je publika pjevala uglas, veliku pažnju privukao je i njezin modni odabir. Aleksandra je za ovu posebnu večer odabrala elegantnu, pripijenu haljinu brenda Schiaparelli u brončano-zlatnom tonu, s upečatljivim teksturiranim uzorkom i efektno otvorenim prednjim dijelom koji je dodatno naglasio siluetu. Haljina je djelovala istodobno glamurozno i sofisticirano, savršeno uklopljena u svečanu atmosferu dočeka.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Zanimljivo je da je riječ o istoj haljini kakvu je nedavno nosila i svjetski poznata manekenka Gisele Bündchen, što pokazuje koliko je pjevačica u skladu s trendovima. Mnogi su primijetili kako Prijović u ovoj kreaciji izgleda iznimno samouvjereno te da joj haljina stoji besprijekorno, potvrđujući da bez problema može parirati svjetskim modnim ikonama.

Gisele Bündchen - 3 Foto: Profimedia

Gisele Bündchen - 2 Foto: Profimedia

Gisele Bündchen - 1 Foto: Profimedia

Uz moćan scenski nastup, prateći bend i vizualno dojmljenu produkciju, Aleksandra Prijović je točno u ponoć s publikom odbrojavala posljednje sekunde stare godine, a Sava centar eksplodirao je od emocija, pljeska i ovacija. Beogradski doček uz Prijović ostat će zapamćen kao spoj vrhunske glazbe i glamura, baš onako kako se i očekuje od jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

