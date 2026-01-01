Frontmen kultnog sastava uoči koncerta u Zagrebu: "Neobično je vidjeti reakcije publike"

Frontmen grupe Ultravox Midge Ure vraća se u Zagreb poslije dvije godine, a u razgovoru za Novu TV otkrio je svoja očekivanja uoči koncerta 16. siječnja.

Godina pred nama donosi niz velikih koncerata svjetskih glazbenih imena, a taj niz u Zagrebu otvara legendarni Midge Ure iz Ultravoxa.

Prepoznatljivi glas jednog od ljudi koji su obilježili zvuk osamdesetih, vraća se u Hrvatsku. Nastupit će u Tvornici kulture u petak 16. siječnja 2026. godine. Midge je stvorio neke od najvećih hitova osamdesetih, od "Vienna" do "Dancing With Tears in My Eyes", a bio je i producent legendarnog Band Aida i Live Aida. Koncert donosi presjek 50 godina karijere.

Iako je nedavno navršio 72 godine, i dalje je motiviran za nastupe.

"Svako toliko se moram podsjetiti da sam kao desetogodišnjak, lutajući ulicama Glasgowa u Škotskoj, sanjao da se ovim bavim. Dobio sam što sam želio i nikad nisam dopustio da to postane sporedno ili dužnost, jer kada postane teško, treba prestati", ispričao je Ure.

Zadnji puta smo ga u Zagrebu slušali 2024. godine.

"Neobično je kada svirate na mjestima gdje niste bili ranije promatrati kako publika reagira na određene pjesme. Naravno, vidite da neke starije pjesme iz ranijih dana Ultravoxa prepoznaju i pjevaju ih bolje od vas. Znaju sve riječi, a ja se znam zabuniti", riječi su legendarnog glazbenika.

Jedan od njegovih najvećih hitova je "Vienna", no zanimljivo je da - nikad nije fizički boravio u austrijskoj prijestolnici.

"Nikad nisam bio u Beču, ali sam čitao o njemu i vidio sam slike i filmove. Imao je dekadentnu eleganciju i sinulo mi je kako kada odeš na takvo mjesto i nekoga upoznaš, možeš se ludo zaljubiti. Onda odeš doma i nadaš se da će se to nastaviti, ali oni se izgube jer si se vratio u svoj sivi život. Tako da se samo u tom kratkom trenutku događaju čarobne stvari", poručio je pjevač, koji je uputio i želje Hrvatima za 2026. godinu.

"Živimo u ludom društvu i svijetu, tako da jednostavno morate iskoristiti svaku sekundu, voljeti ljude koji su vam dragi, provoditi s njima što više vremena i težiti mirnom životu. Hrvatska želim vam sjajnu, sretnu i sigurnu novu godinu!"

