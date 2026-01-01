Kako izgledaju djeca Darija Srne? Bivši kapetan Vatrenih podijelio njihovu rijetku fotku!

Darijo Srna iskoristio je čestitku za Novu godinu kako bi pokazao kako izgledaju njegova djeca.

Bivši kapetan Vatrenih Darijo Srna povodom Nove godine razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši rijetku obiteljsku fotografiju, na kojoj su u prvom planu njegova djeca – kći Kasia i sin Karlo.

Na elegantnoj fotografiji, snimljenoj u svečanoj atmosferi, Kasia, koja stoji skroz lijevo, privukla je pažnju profinjenim izgledom i dugom haljinom, pri čemu je uvelike podsjećala na svoju majku Mirelu Forić Srnu, dok je Karlo pozirao u klasičnom odijelu s leptir-mašnom.

Oboje su vidljivo odrasli, a mnogi su primijetili kako su naslijedili skladne crte lica i prirodnu eleganciju svojih roditelja.

Uz fotografiju, Srna je uputio i toplu novogodišnju poruku: "Dragi svi, želimo vam sretnu Novu godinu! Neka nam ova godina donese mir, zdravlje, ljubav i uspjeh", prikupivši gotovo 27 tisuća lajkova.

Mirela i Darijo zajedno su dva desetljeća, a upoznali su se 2005. godine sasvim slučajno u zagrebačkom narodnjačkom klubu Ludnica, gdje je Darijo slavio nogometnu pobjedu u Bugarskoj. Sudbonosno da izrekli su 2010. u Dubrovniku, a na svadbenom slavlju goste su zabavljali Jole i Halid Bešlić.

