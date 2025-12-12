Kralj Charles otkrio dobre vijesti u borbi s rakom: "Ovo je osobni blagoslov"

Kralj Charles u posebnom obraćanju poručio je kako će se njegovo liječenje raka u novoj godini moći znatno smanjiti, nakon iznimno dobrog odgovora na terapiju.

Britanski kralj Charles III. podijelio je ohrabrujuće vijesti o svojem zdravstvenom stanju, otkrivši da je u borbi s rakom doživio značajan napredak kojeg je opisao kao "osobni blagoslov".

U rijetkom i vrlo osobnom videoobraćanju, vladar je poručio kako će se njegovo liječenje u novoj godini moći znatno smanjiti, nakon iznimno dobrog odgovora na terapiju.

Iako Buckinghamska palača izričito izbjegava koristiti riječ "remisija", potvrđeno je da je kralj, kojem je dijagnoza postavljena prije 22 mjeseca, iznimno dobro reagirao na liječenje. Medicinske intervencije nastavit će se i dalje, ali sada ulaze u tzv. preventivnu fazu, s bitno rjeđim tretmanima.

Izvori bliski dvoru ovu su vijest opisali kao "gotovo najbolji božićni dar" koji je kralj mogao dobiti. U neobičnom odmaku od kraljevske tradicije, Charles je odlučio zdravstvenu novost podijeliti putem unaprijed snimljene televizijske poruke, emitirane u sklopu humanitarne večeri "Stand Up To Cancer" na Channelu 4.

Kralj se obratio javnosti kako bi podržao novi internetski alat za provjeru prava na preventivne preglede, koji podupire Cancer Research UK, organizacija čiji je on kraljevski pokrovitelj.

U emotivnom govoru Charles je istaknuo zabrinjavajući podatak da čak devet milijuna ljudi godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu propušta preventivne preglede za rak.

"Duboko me zabrinjava broj propuštenih prilika za ranu dijagnozu", rekao je kralj, dodavši da je upravo rano otkrivanje njegove bolesti omogućilo učinkovitije liječenje i nastavak aktivnog života.

Posebno je naglasio važnost probira za rak dojke, debelog crijeva i vrata maternice, poručivši: "Vaš život – ili život nekoga koga volite – može ovisiti o tome."

Charles je otkrio da mu je dijagnoza postavljena slučajno, tijekom rutinske operacije povećane prostate u veljači 2024. godine. Iako palača nikada nije potvrdila o kojoj se vrsti raka radi, poznato je da nije povezana s prostatom. Dvor je pojasnio kako kralj svjesno izbjegava govoriti o vlastitom tipu bolesti kako bi se fokusirao na sve oboljele, bez izdvajanja.

Unatoč terapiji, 77-godišnji kralj nastavio je obavljati državne dužnosti, sudjelovati u javnim događanjima i odlaziti na inozemna putovanja. Iz palače ističu da mu je upravo aktivnost i osjećaj svrhe pomogao u održavanju pozitivnog mentalnog stava, ključnog za oporavak.

Njegova ranija otvorenost o zdravstvenim zahvatima već je imala snažan utjecaj. Nakon što je govorio o operaciji prostate, posjećenost NHS-ovih internetskih stranica porasla je za čak 1000 posto.

Kralj Charles zaključio je svoju poruku zahvalivši svim liječnicima, znanstvenicima i zdravstvenim djelatnicima koji se bore protiv raka, poručivši da će u svojim mislima i molitvama i dalje imati sve oboljele i njihove obitelji.

Njegova poruka nije bila samo zdravstveno ažuriranje, već snažan podsjetnik na važnost brige o sebi i poruka nade u blagdansko vrijeme.

