Sjećate se Kim Verson? Novo životno poglavlje iznenadilo je i najvjernije fanove!

Kim Verson našla se u novoj ulozi - glumice u mjuziklu napravljenom prema njezinoj pjesmi.

Kim Verson ukrala je srca publike još prije 15 godina, kada je kao tinejdžerica sudjelovala u jednom hrvatskom talent showu.

Dosad je objavila dva albuma, od kojih je jedan namijenjen djeci i mladima. Na njemu se nalazi pjesma "Božićno čudo", prema kojoj je napravljen mjuzikl u kojem glumi sama Verson!

Galerija 20 20 20 20 20

Kim Verson - 2 Foto: Filip Bušić/PR

Kim Verson - 1 Foto: Filip Bušić/PR

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput oduševila božićnom elegancijom, ali Bloom je pokupio sve simpatije!

U ovoj predstavi, kojeg je osmislila Tihana Strmečki, Kim tumači ulogu glavne junakinje Une, čije je glavno pitanje što pokloniti majci za rođendan, a sve predstave rasprodane su danima unaprijed. Uz Kim u predstavi ulogu vilenjakinja imaju Lea Andreić i Pia Polan, a pripremljen je i posebni glazbeni spot.

Kim Verson - 7 Foto: Cropix

Kim Verson - 3 Foto: Cropix

Kim Verson - 1 Foto: Cropix

Danas je Kim mlada kantautorica koja redovito objavljuje pjesme, a posljednja, ona s DJ-jem producentom Tomislavom Jelićem, poznatijem kao Kameny, posljednjih mjeseci čvrsto drži mjesto na listi najemitiranijih singlova u Hrvatskoj.

Danas Kim ima 32 godine, a kako se mijenjala kroz karijeru pogledajte u našoj galeriji.

Kim Verson Foto: Promo

Kim Verson - 1 Foto: Instagram

Kim Verson - 2 Foto: Cropix

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Bivša hrvatska misica na Instagramu objavila prvu fotku s partnerom, koji je iz Turske

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Zbog bombastičnog dekoltea reality-zvijezde blicevi paparazza nisu prestali bljeskati

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Ovaj nekadašnji zavodnik ljubio je dvije holivudske dive!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je udana za dva princa, a sada je rekla "da" milijarderu koji je ostavio bolesnu suprugu