Sjećate se Kim Verson? Novo životno poglavlje iznenadilo je i najvjernije fanove!

Kim Verson našla se u novoj ulozi - glumice u mjuziklu napravljenom prema njezinoj pjesmi.
Dosad je objavila dva albuma, od kojih je jedan namijenjen djeci i mladima. Na njemu se nalazi pjesma "Božićno čudo", prema kojoj je napravljen mjuzikl u kojem glumi sama Verson!
Kim Verson - 2 Foto: Filip Bušić/PR
Kim Verson - 1 Foto: Filip Bušić/PR
U ovoj predstavi, kojeg je osmislila Tihana Strmečki, Kim tumači ulogu glavne junakinje Une, čije je glavno pitanje što pokloniti majci za rođendan, a sve predstave rasprodane su danima unaprijed. Uz Kim u predstavi ulogu vilenjakinja imaju Lea Andreić i Pia Polan, a pripremljen je i posebni glazbeni spot.
Kim Verson - 7 Foto: Cropix
Kim Verson - 3 Foto: Cropix
Kim Verson - 1 Foto: Cropix
Danas je Kim mlada kantautorica koja redovito objavljuje pjesme, a posljednja, ona s DJ-jem producentom Tomislavom Jelićem, poznatijem kao Kameny, posljednjih mjeseci čvrsto drži mjesto na listi najemitiranijih singlova u Hrvatskoj.
Danas Kim ima 32 godine, a kako se mijenjala kroz karijeru pogledajte u našoj galeriji.
Kim Verson Foto: Promo
Kim Verson - 1 Foto: Instagram
Kim Verson - 2 Foto: Cropix
