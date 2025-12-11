Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči

Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćerkice Gabriele, koja je očito naslijedila njezine glazbene gene.

Gabriela Perčić, kći glazbenice Žanamari Perčić, ovih je dana zasjala u posebnom izdanju koje je raznježilo mnoge pratitelje na društvenim mrežama.

Naime, talentirana desetogodišnjakinja održala je svoj prvi koncert iz klavira, a ponosna mama otkrila je kako je nastup odsviran – bez ijedne greške.

Žanamari Perčić na Instagramu Foto: Instagram

Na fotografiji koju je Žanamari podijelila Gabriela ponosno drži ružu, simbol priznanja i uspjeha, dok joj osmijeh i stav otkrivaju koliko joj taj glazbeni trenutak znači. ''Mamin ponos. Prvi koncert iz klavira odsviran bez greške'', napisala je Žanamari, ne skrivajući koliko ju je ganulo kćerino postignuće.

Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram

''Gabi je toliko talentirana, ona i piše pjesme, fenomenalno pjeva, ali primijetila sam da ne voli biti u centru pozornosti. U školskim predstavama se ne gura u prve redove, tiha je samozatajna, ali jako kreativna. Voli crtati, neku skulpturu, stalno nešto radi, kuća mi je puna boja, ljepila, raznih papira, onih platna za crtanje, mislim da će biti umjetnica neka sto posto!'' nahvalila nam je svoju djevojčicu u intervjuu prošle godine.

Za Žanamari, koja rijetko dijeli trenutke iz obiteljskog života, ovo je bio jedan od najposebnijih.

Žanamari je kćerkicu dobila u braku s Mariom Perčićem, poznatijim kao Joshuom Macksom, za kojeg se udala 2014. godine.

Žanamari i Mario Perčić - 3 Foto: In Magazin

Žanamari i Mario Perčić Foto: In Magazin

Nedavno se Žanamari našla na meti prevaranata, a o čemu se radilo, pogledajte OVDJE.

Žanamari Perčić - 3 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

