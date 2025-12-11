Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata

Joško Gvardiol, jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometaša današnjice, osim na travnjaku impresionira i stilom uređenja doma, a njegov luksuzni stan izgleda poput prave dizajnerske oaze.

Joško Gvardiol jedan je od najtraženijih nogometaša današnjice.

Osim znanjem nogometa, Joško je već dokazao da ima i ukus za modu, a ove objave pokazuju da se dobro razumije i u interijere.

Naime, Joško je vlasnik stana u širem centru Zagreba. Riječ je o nekretnini koja se prostire na približno 160 četvornih metara, raspoređenih na dvije etaže, smještenoj u novom i modernom stambenom kompleksu.

Za uređenje Joškova stana zadužena je Ivona Kalapač, vlasnica EnVon studija za dizajn interijera.

Je li bio zahtjevan klijent, otkrila je u emisiji Nove TV ''Arhitekti i projekti''.

Fotografije njegova navodnog stana otkrivaju prostor u kojem se stapaju vrhunski dizajn, bogati materijali i profinjena estetika, stvarajući atmosferu modernog luksuza, koji odiše mirnoćom i stilom.

Gvardiolov stan odlikuje se prostranim open space konceptom na prvoj etaži, gdje se nalaze veliki dnevni boravak i kuhinja. Osim toga, stan ima i dvije terase s kojih se pruža pogled na uži centar grada, stvarajući savršen spoj urbanog pogleda i komfora.

Središte stana čini prostrani dnevni boravak uređen u neutralnoj paleti tonova – bež, bijela, antracit i zlatni detalji dominiraju prostorom. Velika modularna sofa u svijetloj nijansi poziva na opuštanje, dok se pažljivo birani komadi namještaja – poput skulpturalnih crnih fotelja i seta modernih stolića – savršeno uklapaju u suvremenu estetiku.

Impozantan luster s kombinacijom crnih i zlatnih elemenata daje prostoru dozu glamura, a decentna zidna rasvjeta dodatno naglašava arhitektonske linije i reljefne zidne panele. Veliki prozori s dvostrukim zavjesama unose obilje dnevnog svjetla, stvarajući osjećaj prostranosti i mira.

S posebnom pažnjom oblikovana je i medijska stijena u tamnom drvu s integriranim LED rasvjetnim trakama i modernim kaminom. Taj element prostoru dodaje toplinu i luksuz sličan onomu kakav nalazimo u najprestižnijim penthouseima diljem Europe.

U blagovaonici se nastavlja ista estetika – okrugli crni stol i dizajnerske stolice u toploj smeđoj boji stvaraju elegantan kontrast. Rasvjeta iznad stola izgleda poput suvremene umjetničke instalacije, što prostoru daje snažan vizualni identitet.

Kupaonica je pravo remek-djelo modernog minimalizma. Dominira kombinacija mramora snažnog uzorka, toplog drvenog dekora i zlatnih armatura. Samostojeća kada, vertikalne niše s ambijentalnim svjetlom i profinjeni detalji stvaraju dojam luksuznog spa-centra.

Arhitektonski luk koji vodi prema prostoru s kadom i umivaonikom posebno je atraktivan detalj koji daje osjećaj ekskluzivnosti i sofisticiranosti.

Ako se po interijeru može zaključiti, Joško Gvardiol uživa u prostoru koji je istovremeno moderan, elegantan i iznimno udoban. Svaki detalj izgleda pažljivo odabran, a cijeli stan odiše visokom estetikom i osjećajem harmonije.

