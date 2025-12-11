Najslađi duo: Izabel Kovačić otkrila slatku rutinu sa svojom djevojčicom

U najnovijoj objavi na društvenim mrežama Izabel Kovačić ponovno je osvojila srca pratitelja nježnim prizorom koji prikazuje poseban trenutak s njezinom kćerkicom.

Izabel Kovačić ponovno je oduševila javnost i pratitelje nježnom obiteljskom fotografijom, koja je u kratkom vremenu prikupila mnoštvo reakcija.

Na fotografiji, nastaloj u elegantno uređenoj kupaonici toplih drvenih tonova, Izabel u opuštenom kućnom izdanju drži svoju kćerkicu Lunu na rubu umivaonika.

U skladno usklađenim tamnosmeđim kombinacijama majka i kći djeluju poput slatkog, nerazdvojnog dua. Mala djevojčica sa simpatičnim šiškama i majušnim repićem pozorno promatra mamu dok Izabel nježno namješta njezinu kosicu.

Izabel Kovačić - 1 Foto: Instagram

Takvi spontani obiteljski trenuci samo potvrđuju zašto je Izabel jedna od najomiljenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama –autentična, nenametljiva i uvijek posvećena svojoj obitelji.

''I Bože moj koliko slatkoće'', ''Ne mo gu'', ''Moje srce ovo ne može izdržati'', ''Volim ovo'', ''Mamino'', neki su od komentara pratitelja.

Izabel Kovačić - 2 Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Nedavno je Izabel u svojoj karijeri doživjela veliki uspjeh, o čemu je riječ pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, osim Lune Izabel sa suprugom Mateom Kovačićem ima i sina Ivana.

