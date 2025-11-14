Pogledajte kakvo je iznenađenje kod kuće dočekalo Matea Kovačića nakon ozljede!

Obitelj Matea Kovačića priredila mu je malo iznenađenje za brži oporavak nakon ozljede gležnja zbog koje opet ne može igrati.

Nogometaš Mateo Kovačić doživio je posebno iznenađenje kod kuće nakon ozljede gležnja zbog koje je trenutačno izvan terena.

Fotografije prikazuju toplo uređeni kutak dnevne sobe, ispunjen balonima s porukama ''Get Well Soon'' i ''Feel Better Soon'', a na jednom od njih stoji i emotivna posveta: ''Volimo te, tata''.

U centru pažnje nalazi se i personalizirana torta s čokoladnim ukrasima, na kojoj je otisnuta njegova silueta u dresu uz poruku podrške. Osim dekoracija, pripremljen je i mali kutak za odmor: poslužno poslužavnik s čajem, lijekovima i rukom nacrtanom porukom, očito iskrenim doprinosom najmlađih članova obitelji.

Mateo Kovačić - 3 Foto: Instagram

Mateo Kovačić - 2 Foto: Instagram

''Brz oporavak Kova, City te treba'', ''Fališ nam Kova, brzo se oporavi'', ''Vratit ćeš se još jači'', ''Ne daj se direktore'', pišu mu fanovi u komentarima.

Na jednoj od fotografija vidi se kako ozlijeđeni nogometaš, s ortopedskom čizmom na nozi, odmara na velikom kauču okružen toplim svjetlom i pažljivo pripremljenim detaljima. Iako imobiliziran, djeluje opušteno i zahvalno za trud koji mu je očito uljepšao dan.

Ovaj mali kućni aranžman pokazuje koliko obiteljska podrška znači u trenucima oporavka, a sudeći po fotografijama, Kovačić je takve podrške itekako dobio.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Luka Modrić, Mateo Kovačić Foto: Instagram

Hrvatska reprezentacija danas igra protiv Farskih otoka, a utakmicu uživo gledajte na Novoj TV te pratite na portalu gol.hr.

Podsjetimo, Kovačićeva djeca nedavno su slavila rođendane. Kakvu su im feštu on i supruga Izabel pripremili pogledajte OVDJE.

