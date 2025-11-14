Godinama je izbjegavao brak, a onda je pokleknuo samo zbog nje!

I dok još sam ne zna kada će izaći njegov posljednji film, Quentin Tarantino podržao je suprugu Daniellu na premijeri njezinog filma.

Slavni redatelj Quentin Tarantino ovoga puta je bio u drugom planu. Ekscentrični redatelj, iza kojeg stoje mnogi hitovi poput "Kill Bill", "Psi iz rezervoara" i "Bilo jednom u Hollywoodu" u srijedu navečer je pružio podršku svojoj supruzi, glumici Danielli Pick, tijekom premijere njezina najnovijeg filma "The Perfect Gamble" u Los Angelesu.

62-godišnji Tarantino nježno je zagrlio 42-godišnju Pick po dolasku, gdje su im se pridružili glavna glumačka ekipa i redatelj filma, Danny Abeckaser. U elegantnoj, crvenoj večernjoj haljini otvorenih leđa, 41-godišnja Pick izgledala je glamurozno dok je promovirala svoj novi projekt rame uz rame sa suprugom.

Prije nego je ušao u vezu s Pick, Tarantino se nije htio vezati za jednu osobu. Međutim, tijekom promocije filma "Nemilosrdni gadovi", upoznao je Izraelku, inače kćer eurovizijskog pobjednika Svike Picka, a zaruke su pale 2017. godine. Vjenčali su se godinu dana poslije, a zajedno imaju petogodišnjeg sina Lea i trogodišnju kćer, čije ime nije javno otkriveno.

Usprkos tome što bi se tako dalo zaključiti, njihov sin Leo nije dobio po Tarantinovom suradniku Leonardu DiCapriju, već po Daniellinom djecu.

"Skoro ga nismo tako nazvali jer bi ljudi pretpostavili da je po Leonardu DiCapriju. Nema ništa loše u tome, ali… ime je dobio po djedu moje supruge, a i zato što je u našim srcima bio naš mali lav", priznao je prije nekoliko godina Tarantino, koji je još ranije najavio kako će se povući iz režije nakon svog desetog filma. Ipak, ni sam još ne zna kada će se to dogoditi.

Do tada, pratit će svoju vjernu suprugu, koja je u rodnom Izraelu velika zvijezda.

