Od zezancije do senzacije: Tko je Splićanka koja je skečevima zaludila mreže?

Ako koristite društvene mreže vjerojatno ste već upoznali Zipssssy, a iza profila krije se Nora Bago.

Splitska komičarka, glazbenica i tiktokerica Nora Bago, poznatija pod nadimkom Zipssssy, nedavno je izgovorila sudbonosno da dugogodišnjeg partnera i kolegu iz benda "Elite", Antu Ćurkovića.

A čime je ona to osvojila društvene mreže?

Naime, na Instagramu broji 100 tisuća pratitelja, a na TikToku nešto više od 50 tisuća.

Njezini skečevi za tren oka postanu viralni i skupe milijune pregleda, a ona na duhovit način progovara o brojnim svakodnevnim situacijama ili kako ona kaže, progovara o dalmatinskom stanju uma.

''Ja to i dalje ne gledam kao posao, iako se hvala Bogu sad lagano pretvara u to. Meni je to gušt… drago mi je da sam mogla napraviti si tako u životu da imam ured od doma jer se tu osjećam, normalno, najugodnije, najopuštenije. Kad snimam videa, ako moram ponavljati sto puta nije mi problem jer sam tu u svome'', priznala nam je Nora za IN magazin.

Tada je otkrila i da je sve počelo iz zezancije, a pretvorilo se u senzaciju. Za nju je ovo - pravi posao iz snova.

''To su videa s kojima se puno ljudi može poistovjetiti, neke svakodnevne situacije i mislim da ljude zapravo ugodno je iznenadi kad vidi koliko nas proživljava dosta slične stvari, pogotovo ako su neke pozitivne stvari u pitanju. Mislim da ljudi vole razbibrigu i moji videi su komični'', dodala je Nora.

Iako je u početku sumnjala u sebe, odluka da nastavi snimati pokazala se itekako pametnim potezom. Uz humor, ponekad otvara i ozbiljnije teme jer njezina publika šarolika.

''S obzirom da me prate od 7 do 77, htjela bih stvarno da svako shvati što sam htjela reći. Tako da je mi to malo kompliciranije i drago mi je da imam priliku pričati o tome. Imam osjećaj obaveze i odgovornosti da bar malim djelom moram se baviti nekim ozbiljnim stvarima'', objasnila je.

