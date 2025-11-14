Od zezancije do senzacije: Tko je Splićanka koja je skečevima zaludila mreže?

Ako koristite društvene mreže vjerojatno ste već upoznali Zipssssy, a iza profila krije se Nora Bago.
Splitska komičarka, glazbenica i tiktokerica Nora Bago, poznatija pod nadimkom Zipssssy, nedavno je izgovorila sudbonosno da dugogodišnjeg partnera i kolegu iz benda "Elite", Antu Ćurkovića.3 vijesti o kojima se priča rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Vjenčanje Nore Bago - 2 Foto: Nora Bago/Instagram
In Magazin: Nora Bago - 3 Foto: In Magazin
A čime je ona to osvojila društvene mreže?
@zipssssy Ovo ima samo u nas i ja to volin :’) ❤️ #hrvatskatiktok #hrvatska🇭🇷 #smijeh #smijesno #smijehdosuza #dalmacija #split #zadar ♬ original sound - zipssssy
Naime, na Instagramu broji 100 tisuća pratitelja, a na TikToku nešto više od 50 tisuća.
Njezini skečevi za tren oka postanu viralni i skupe milijune pregleda, a ona na duhovit način progovara o brojnim svakodnevnim situacijama ili kako ona kaže, progovara o dalmatinskom stanju uma.
''Ja to i dalje ne gledam kao posao, iako se hvala Bogu sad lagano pretvara u to. Meni je to gušt… drago mi je da sam mogla napraviti si tako u životu da imam ured od doma jer se tu osjećam, normalno, najugodnije, najopuštenije. Kad snimam videa, ako moram ponavljati sto puta nije mi problem jer sam tu u svome'', priznala nam je Nora za IN magazin.
@zipssssy Koji šalter je vama najdraži? 😂 Zašto se uvik tresen prije nego dođen na red hahahaha #hrvatska #hrvatska🇭🇷 #balkan #balkanci #smijeh #smijesno #ljudi #politika #drzava #odnosi #život #šalter #dalmacija #split #zagreb ♬ original sound - zipssssy
Tada je otkrila i da je sve počelo iz zezancije, a pretvorilo se u senzaciju. Za nju je ovo - pravi posao iz snova.
''To su videa s kojima se puno ljudi može poistovjetiti, neke svakodnevne situacije i mislim da ljude zapravo ugodno je iznenadi kad vidi koliko nas proživljava dosta slične stvari, pogotovo ako su neke pozitivne stvari u pitanju. Mislim da ljudi vole razbibrigu i moji videi su komični'', dodala je Nora.
Iako je u početku sumnjala u sebe, odluka da nastavi snimati pokazala se itekako pametnim potezom. Uz humor, ponekad otvara i ozbiljnije teme jer njezina publika šarolika.
''S obzirom da me prate od 7 do 77, htjela bih stvarno da svako shvati što sam htjela reći. Tako da je mi to malo kompliciranije i drago mi je da imam priliku pričati o tome. Imam osjećaj obaveze i odgovornosti da bar malim djelom moram se baviti nekim ozbiljnim stvarima'', objasnila je.
