Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine

Influencer je usporedio svoj izgled danas i prije dvije godine, a reakcije ne prestaju stizati.

Marco Cuccurin još jednom je dokazao da se ustrajan rad, disciplina i vjera u sebe – itekako isplate.

Jedan od najpoznatijih domaćih influencera oduševio je svoje pratitelje na Instagramu novim videom u kojem je usporedio kako je izgledao prije dvije godine i kako izgleda danas.

''Ista odjeća 2 godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa'', napisao je uz video.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Video su pratitelji zatrpali brojnim komentarima.

''Trud se uvijek isplati, bravo'', ''Stvarno poticajno. Treba volje i upornosti za to - ne od 'ponedjeljka', nego od danas. I eto rezultata'', ''Bravo'', ''Napredak je pravi'', ''Brate mili i bilderi bi se posramili'', ''Bravo, Marko, prije si bio zgodan, ali sada si pravi komad'', ''Ti si primjer svima, u puno toga'', ''Predivan, žene i muškarci će te opsjedati'', ''Predivan si'', ''Svaka čast, Marko, i kapa do poda'', ''Kakva nagrada za dosljednost'', samo je dio komentara s Instagrama.

