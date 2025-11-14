Svjetski, a naš! Velika glazbena zvijezda zasjala u kreaciji domaćeg dizajnera

Ako je suditi po objavama na Instagramu, slavna pjevačica nosit će kreacije našeg dizajnera u spotu za pjesmu ''Still Don't Care'', koja još nije ugledala svjetlo dana.

Juraj Zigman ponovno je zabljesnuo na svjetskoj modnoj sceni – ovoga puta njegov unikatni dizajn nosi poznata američka pjevačica Meghan Trainor.

Dizajner se ružičastim kostimom ponosom pohvalio na društvenim mrežama.

Juraj Zigman Foto: In Magazin

''Zigman za prekrasnu Meghan Trainor'', napisao je.

Objava je izazvala lavinu reakcija i oduševljenja pratitelja, a među komentarima se posebno istaknula i Paris Hilton, koja se nije mogla suzdržati od komplimenata te je našem riječkom dizajneru ostavila nekoliko emotikona srca.

''Pun pogodak, kao i obično'', ''Savršeno'', ''Wow'', ''Odlično'', ''Vi ste nešto najbolje što postoji'', ''Zaljubila sam se'', ''Nevjerojatno'', samo je dio komentara na Instagramu.

Ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, slavna pjevačica u svom novom spotu za pjesmu ''Stil Don't Care'' nosit će još neke Zigmanove kreacije.

Zigmanov prepoznatljiv stil, spoj glamura, odvažnosti i besprijekorne izrade, još je jednom potvrdio njegov status jednog od najtraženijih regionalnih dizajnera na svjetskoj sceni.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

