Modni div na udaru zbog Amal Clooney: "Dosta s AI uređivanjima!"

Vogue se našao u središtu jednog incidenta nakon što su pratitelji uočili kako su na fotografijama Amal Clooney korišteni filteri.

Ljubitelji modnog diva Vogue posljednjih dana izražavaju nezadovoljstvo nakon što je kultni časopis na Instagramu objavio fotografije Amal Clooney koje, prema njihovu mišljenju, izgledaju pretjerano obrađene.

Odvjetnica za ljudska prava i supruga Georgea Clooneyja, iza koje su prominentni slučajevi, boravila je nedavno u Švicarskoj na konferenciji Prix Suisse. Vogue je objavio njezine dvije fotografije s konferencije, na kojoj je govorila o nizu tema – uključujući svoju karijeru, slučajeve koje vodi te rad zaklade Clooney Foundation for Justice, no mnogi korisnici primijetili su da Amal na slikama izgleda neuobičajeno zaglađeno i "umjetno".

Prema pisanju Daily Maila, iako je Amal poznata po svojim izraženim jagodicama i upečatljivim crtama, kritičari tvrde kako je Vogue pretjerao te je na objavljenim fotografijama praktički učinio neprepoznatljivom.

Amal Clooney - 1 Foto: Profimedia

Amal Clooney - 3 Foto: Profimedia

"Je li Vogue upravo facetuneao Amal Clooney?", "Zašto ste je provukli kroz FaceTune???", "Ne trebaju joj filteri, ona je prirodna ljepotica", "Molim vas, nemojte provlačiti kroz filtere ovu zapanjujuću osobu. U fokusu je njezina briljantnost", "Je li prva fotografija uređena???", "Ovo uopće ne sliči njoj", "Sjajan fotošop!", "Nije ni čudo što se mi žene osjećamo kao da nikad nismo dovoljno dobre. Hajde da vidimo Amal onakvu kakva je, a ne fotošopiranu ili što god da ste učinili", "Zašto je ovo AI?", "Dosta s filterima i AI uređivanjima!", stoji među mnogim komentarima na Vogueovu objavu, koja se više koncentrirala na vatreno crveni kombinezon, koji je nosila na darivanju djeteta Meghan Markle 2019., umjesto na sadržaj njezina razgovora.

U usporedbi sa slavnim časopisom, voditeljica Sandra Studer, koja je dobila priliku intervjuirati Clooney, objavila je neretuširane fotografije, prema kojima se može vidjeti koliko je daleko došlo Vogueovo uređivanje fotografija. Osim toga, Amal i George Clooney stigli su u Manilu, gdje su se fotografirali s predsjednikom Ferdinandom Marcosom jr., a na fotografijama se može primijetiti kako uistinu izgleda Amal.

Amal Clooney - 1 Foto: Afp

Amal Clooney - 2 Foto: Afp

Ta 47-godišnja odvjetnica i ranije je punila naslovnice zbog svog besprijekornog izgleda, zbog kojeg je na crvenim tepisima u više navrata zasjenila svog slavnog supruga.

