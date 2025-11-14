Prepoznajete li ga? Gledali smo ga u kultnoj trilogiji koja je i danas obožavana!

Viggo Mortensen, najpoznatiji po ulozi Aragorna iz trilogije "Gospodar prstenova", snimljen je u Madridu u šetnji sa psom.
Holivudski velikan Viggo Mortensen iznenadio je prolaznike dok je u Madridu šetao svog krznenog ljubimca. Tog 65-godišnjeg glumca fotografi su uhvatili u vrlo ležernom izdanju, daleko od glamura crvenih tepiha, ali baš onakvog kakvog ga fanovi vole: nenametljivog, jednostavnog i prirodnog.
Nosio je crno-crvenu kariranu košulju, ispod koje je provirivala siva majica, te jednostavne crne hlače i udobne crne tenisice. U jednoj ruci nosio je papirnatu vrećicu, a u drugoj povodac svog simpatičnog psića, koji je veselo koračao uz njega, čime je ponovno pokazao kako je daleko od holivudskog stereotipa.
Viggo Mortensen - 2 Foto: Profimedia
Viggo Mortensen - 1 Foto: Profimedia
Rođen u New Yorku, Mortensen je od malih nogu bio okružen različitim kulturama i jezicima. Njegov otac je danski useljenik, zbog kojega je dobio dansko državljanstvo, no tijekom djetinjstva odrastao je djelomično u Argentini i Venezueli. Studirao je španjolski i političke znanosti, a glumačku karijeru započeo je 1980-ih u kazalištu pa potom na filmu.
Njegova prva velika filmska uloga bila je ona u filmu "Svjedok" s Harrisonom Fordom, no poslije su uslijedile brojne sporedne, ali upečatljive role.
Viggo Mortensen - 1 Foto: Afp
Popularnost mu je eksplodirala početkom 2000-ih, kada je preuzeo ulogu Aragorna u kultnoj trilogiji "Gospodar prstenova". Uloga hrabrog ratnika donijela mu je instant globalnu slavu, ali i titulu jednog od omiljenih glumaca današnjice, što je dovelo i do kritički hvaljenih uloga u filmovima "Povijest nasilja", "Ruska obećanja", "Kapetan fantastični" i "Zelena knjiga", za koje je bio nominiran za Oscara.
Viggo Mortensen - 3 Foto: Profimedia
Iako je globalna zvijezda, Mortensen je poznat po nevjerojatnoj skromnosti i povučenom načinu života. Tečno govori španjolski, danski, francuski i engleski, bavi se i slikarstvom, fotografijom i pisanjem poezije. Ima sina Henryja iz braka s Exene Cervenkom, a od 2009. je u vezi sa španjolskom glumicom Ariadnom Gil. U nekoliko navrata otvoreno je govorio o problemima svoje obitelji s demencijom, prateći borbu svojih roditelja, baka i djedova, ujaka, teta i svog očuha. Jedno vrijeme je živio u New Yorku, gdje se brinuo za oca, koji je preminuo godinu kasnije od posljedica demencije.
Viggo Mortensen - 2 Foto: Afp
Viggo Mortensen - 3 Foto: Afp
Njegov posljednji projekt "The Dead Don't Hurt" objavljen je 2023. godine, na kojem je radio i kao redatelj, producent, scenarist i skladatelj. Iako je čak 85 % filmskih kritičara dalo pozitivnu ocjenu, u kinodvoranama je doživio fijasko, zaradivši tek dva milijuna dolara.
Dok većina zvijezda živi pod reflektorima, Mortensen bez imalo potrebe za pozornošću šeće psa noseći vrećicu iz dućana i izgleda potpuno zadovoljno u svojoj jednostavnosti.
Viggo Mortensen – pravi kralj, i kad nije Aragorn.
