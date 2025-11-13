Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj"

Miroslav Škoro pričao je o svom djetinjstvu te je podijelio niz uspomena, ali se raspričao i o svojoj obitelji i djeci.

Glazbenik Miroslav Škoro gostovao je u Special Happy Showu na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je podijelio niz osobnih uspomena i razmišljanja.



Prisjećajući se svojih početaka, Škoro je istaknuo da je odrastao u toplom i bezbrižnom okruženju:

Galerija 25 25 25 25 25

"Bilo je svakakvih trenutaka, ali uvijek pamtim samo ono lijepo. U ulici sam imao svoju klapu, a s prijateljem Vinkom Pejićem sanjao sam o tome kako ćemo osnovati bend i uspjeti u glazbi. U našoj su župi bili isusovci, kod njih sam ministrirao. Zapravo sam imao lijepo djetinjstvo, djetinjstvo u kojem me moja pokojna majka Neda odgajala s puno ljubavi. Preko ljeta me uvijek slala na more. U Imotski sam išao 'na more', iako ondje mora nema, tako da su me svaki put nasamarili. Ondje je živio moj djed…"

Miroslav Škoro Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Pogledaji ovo Zanimljivosti Postali su pravi fenomen: Fanove Kumova oduševit će ova vijest!

Uz vedar ton govorio je o obiteljskim navikama.

"Kod nas je važno ima li struje i ima li mreže. Čak i moja supruga, koja tome nije sklona, brine o svom tabletu. U utorak smo bili zajedno i platforma nije radila. Svi smo gledali u mog sina, Matiju, i očekivali od njega pomoć. Brzo je sve osposobio pa smo uključili neku seriju. No ja sam zaspao", ispričao je i otkrio da mu je dovoljno nekoliko sati sna:

"Meni je dovoljno pet do šest sati sna. Volio bih da mogu spavati dulje, ponekad zavidim ljudima koji to mogu. Ali mogu zaspati u bilo kojem položaju. U pravilu ne doručkujem, samo popijem tablete koje mi je liječnik propisao."

Miroslav Škoro Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

O svojoj djeci je imao samo riječi hvale, posebno za njihov glazbeni talent.

"Ivana je završila srednju glazbenu školu, violinu, ali ju nije vadila dok nije shvatila da Matija za sviranje gitare dobiva honorar. To joj je bio poticaj pa sada opet svira", kroz osmijeh je ispričao za Happy FM pa dodao:

Ivana Emily Škoro - 2 Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Matija je išao na klavir. Mislim da je u jednom trenutku bio malo povrijeđen jer ga nisu poslali na jedno natjecanje. Bio je bolji, ali su mu rekli da je jednoj djevojčici to bila zadnja prilika. Tu su mu se zamjerili pa je počeo svirati gitaru. Jimmy Matešić mu je bio instruktor, mi smo bili spremni uredno plaćati da dolazi. Sjajan je čovjek i pedagog. Nakon nekoliko lekcija rekao je: 'Nemam više što naučiti tvoje dijete.' I Matija je nakon toga počeo sam raditi, počeo je svirati sa Zakom, Pravilima igre, a prije nekoliko godina počeo je svirati s nama."

Matija Škoro - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Škoro je otkrio da su kći i on dijelili strah od javnog nastupa:

"Ima mnogo ljudi koji dobro sviraju, ali Matija je baš performer, dok je Ivana za završni koncert imala veliku tremu. I ona i ja morali smo pobjeđivati strah od javnog nastupa, ali kod Matije to nije bio slučaj."

Pogledaji ovo Celebrity Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!

Za kraj je istaknuo što smatra svojim trajnim životnim stavom:

"Vjerujem ljudima, to je i mana i kvaliteta. Mnogo sam se puta opekao, ali ne namjeravam odustati od toga."

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je supruga Willa Ferrella? Njihova priča počela je sasvim neočekivano!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što kažete na ovu promjenu? Alka Vuica pojavila se s kratkom verzijom kose!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan od najslavnijih komičara prvi put progovorio o životu s čak desetero djece!