Što kažete na ovu promjenu? Alka Vuica pojavila se s kratkom verzijom kose!

Pjevačica Alka Vuica plijenila je pažnju na reviji Snježane Schillinger, gdje je prvi put pokazala svoj novi stil – kratku crnu kosu. U anketi nam recite sviđa li vam se.
Pjevačica Alka Vuica privukla je veliku pozornost na modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger, pojavila se s potpuno novim imidžem, koji nitko nije očekivao.3 vijesti o kojima se priča ''Sretno!'' Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...'' ''I onda - bam!'' Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'' pogledajte video! Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!
Na crvenom tepihu zasjala je s kratkom crnom kosom, elegantno oblikovanom u modernu bob-frizuru – look koji joj savršeno naglašava crte lica.
Alka Vuica - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Alka Vuica - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde
Iako je godinama vjerna dugoj, najčešće tamnoj kosi, Alka u posljednje vrijeme otvoreno uživa u eksperimentiranju s perikama, pa je tako nedavno prošetala i plavu varijantu, koja je izazvala puno komentara na društvenim mrežama. Ovaj put odlučila se za dramatičniji, edgy stil koji joj, prema reakcijama prisutnih, stoji odlično.
Alka Vuica - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Alka Vuica - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Za modnu reviju odabrala je efektan outfit u živim bojama – dugački sjajni kaput u vibrantnoj nijansi fuksije, raskošne hlače s uzorkom leoparda i upečatljivu torbu s motivima, čime je još jednom pokazala da se ne boji smjelih modnih kombinacija. Look je zaokružila velikim statement naušnicama i širokim osmijehom.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaljubljena Aniston prvi put se raspričala o novom dečku: ''On je doista izvanredan čovjek''
Alka Vuica - 2 Foto: Instagram
Alka Vuica Foto: Josip Moler/Cropix
Prije nekoliko dana Alka je u IN magazinu progovorila o svom sinu i otkrila čime se on bavi. Više pročitajte OVDJE.
Tko je još osim Alke bio na Snježaninoj reviji, pogledajte OVDJE.
Alka Vuica i Arian Vuica - 4 Foto: Instagram
Galerija 18 18 18 18 18
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Jedna od naših najtraženijih manekenki sve iznenadila pojavom nakon godina izbivanja iz javnosti
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene
Pogledaji ovo Celebrity Jedan detalj otkrio da se u životu bivše Kraljice Hrvatske dogodila velika promjena!