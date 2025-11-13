Što kažete na ovu promjenu? Alka Vuica pojavila se s kratkom verzijom kose!

Pjevačica Alka Vuica plijenila je pažnju na reviji Snježane Schillinger, gdje je prvi put pokazala svoj novi stil – kratku crnu kosu. U anketi nam recite sviđa li vam se.

Pjevačica Alka Vuica privukla je veliku pozornost na modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger, pojavila se s potpuno novim imidžem, koji nitko nije očekivao.

Na crvenom tepihu zasjala je s kratkom crnom kosom, elegantno oblikovanom u modernu bob-frizuru – look koji joj savršeno naglašava crte lica.

Alka Vuica - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Alka Vuica - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde

Iako je godinama vjerna dugoj, najčešće tamnoj kosi, Alka u posljednje vrijeme otvoreno uživa u eksperimentiranju s perikama, pa je tako nedavno prošetala i plavu varijantu, koja je izazvala puno komentara na društvenim mrežama. Ovaj put odlučila se za dramatičniji, edgy stil koji joj, prema reakcijama prisutnih, stoji odlično.

Što kažete na Alkinu frizuru? Ovo je top, super joj stoji!

Ne sviđa mi se, bolja joj je dulja kosa Ovo je top, super joj stoji!

Ne sviđa mi se, bolja joj je dulja kosa Ukupno glasova:

Alka Vuica - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Alka Vuica - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Za modnu reviju odabrala je efektan outfit u živim bojama – dugački sjajni kaput u vibrantnoj nijansi fuksije, raskošne hlače s uzorkom leoparda i upečatljivu torbu s motivima, čime je još jednom pokazala da se ne boji smjelih modnih kombinacija. Look je zaokružila velikim statement naušnicama i širokim osmijehom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaljubljena Aniston prvi put se raspričala o novom dečku: ''On je doista izvanredan čovjek''

Alka Vuica - 2 Foto: Instagram

Alka Vuica Foto: Josip Moler/Cropix

Prije nekoliko dana Alka je u IN magazinu progovorila o svom sinu i otkrila čime se on bavi. Više pročitajte OVDJE.

Tko je još osim Alke bio na Snježaninoj reviji, pogledajte OVDJE.

Alka Vuica i Arian Vuica - 4 Foto: Instagram

Galerija 18 18 18 18 18

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Jedna od naših najtraženijih manekenki sve iznenadila pojavom nakon godina izbivanja iz javnosti

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene

Pogledaji ovo Celebrity Jedan detalj otkrio da se u životu bivše Kraljice Hrvatske dogodila velika promjena!