Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene

Na sinoćnjoj modnoj reviji Snježane Schillinger posebno su se istaknule Leonarda Boban i njezine kćeri, koje su svojim stilom i pojavom privukle veliku pozornost okupljenih.

Na modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger, koja je privukla brojne ljubitelje mode i poznata lica domaće scene, posebnu je pažnju plijenila Leonarda Boban, koja je stigla u pratnji svojih kćeri.

Elegantna, samozatajna, ali uvijek upečatljiva, Leonarda je još jednom dokazala da modnim korakom suvereno vlada – bilo da je riječ o velikom događaju ili opuštenijem izlasku.

Leonarda Boban s kćerima - 3 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Leonarda Boban s kćerima - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

U profinjenoj, tamnoj kombinaciji s prepoznatljivim modnim potpisom Leonarda je izgledala besprijekorno, a njezine kćeri dodatno su naglasile obiteljsku sklonost stilu. U usklađenim, modernim kombinacijama sa statement kaputima i ležernim, ali pomno biranim modnim detaljima pokazale su da im je osjećaj za estetiku očito obiteljska crta.

Leonarda Boban s kćerima - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Inače, Leonarda Boban je majka petero djece, koje ima sa Zvonimirom Bobanom, jednim od naših najuspješnijih nogometaša svih vremena.

Leonarda Boban - 1 Foto: PRIMEvision salon/Instagram

Leonarda Boban Foto: Robert Gašpert

Leonarda i Zvonimir posvojili su čak četvero djece: Mariju, Gabrijela, Rafaelu i Martu. Najstarija kći Marija posvojena je krajem devedesetih, Gabrijel 2003., a blizanci Marta i Rafael 2007. godine. Jedino biološko dijete koje imaju je kći Ruža, koja se rodila 2009., a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Leonarda i Zvonimir Boban Foto: Profimedia

Leonarda Boban - 4 Foto: In Magazin

Revija Snježane Schillinger ponovno je okupila snažnu modnu publiku, tko je još bio pogledajte OVDJE.

