Naša misica raspričala se na španjolskom i osvojila internet: ''Najjača hrvatska predstavnica ikad!''

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović u intervjuu s venecuelanskim novinarima je progovorila španjolski.

Naša predstavnica na ovogodišnjem Miss Universe Laura Gnjatović ne prestaje osvajati fanove modnih izbora. Osim što ne staju komentari o njezinoj ljepoti, eleganciji i plemenitom poslu kojim se bavi, Zadranka je ovoga puta privukla pažnju svojim govorenjem španjolskog jezika.

Još ranije o sebi je rekla kako govori engleski, talijanski i španjolski, a priliku za komunikaciju na potonjem je dobila u razgovoru s venecuelanskim novinarima. Usprkos tome što im je tvrdila kako se ne može sjetiti nekih riječi i da joj znanje nije najbolje, pratitelji na društvenim mrežama su ostali iznenađeni koliko dobro zna.

23-godišnja Dalmatinka je u razgovoru otkrila kako je, kao što je slučaj s mnogim Hrvatima, naučila gledajući latinske telenovele.

"Ne mogu vjerovati da sam ovdje. Još uvijek ne mogu vjerovati da se sve ovo događa, jer je ovo prekrasno vrijeme, prekrasno mjesto, i ljudi… kad sam vidjela da me ljudi iz Latinske Amerike prate... Zaljubljena sam u Latinsku Ameriku cijeli svoj život, kunem ti se. Bježala sam iz škole oko dva popodne samo da gledam "Doñu Bárbaru", ispričala je kombinirajući engleski i španjolski.

Prisjećanje na seriju u kojoj je glavnu ulogu imala pokojna Edith Gonzalez oduševilo je sve koji su fanovi Miss Universe i latinoaneričkih serija.

"Znanje španjolskog iz sapunica ostaje para siempre", "Ona je najjača hrvatska predstavnica ikad. Nadam se Top 5 plasmanu", "Ona je sigurno naučila španjolski gledajući Televisu kao i svi mi", "Od prvog dana sam rekao Hrvatsku, volim je i za mene je daleko najbolja u Europi!", "Auuu, ona jako dobro govori. Kad kaže da joj španjolski nije dobar, recite joj ako je španjolski savršen, jer ona govori vrlo jasno", "Pa žena ne samo da je prelijepa, već je i pametna… Rastura tri strana jezika", "Kako lijepa, elegantna i ljubazna", "Živjela Hrvatska!", "Kruna za poliglotu!", "Ona je lijepa i ističe se od mnogih. Pripazite na nju", "I mi te volimo iz Venezuele", "Kako je lijepa, priča savršeno", "Moj španjolski nije baš dobar: *nastavlja dobro govoriti španjolski*", samo je dio među mnogim komentarima na njezin kratki intervju.

Ovo nije bio jedini trenutak kada smo imali priliku čuti njezin španjolski. Čileanska predstavnica Inna Moll na TikToku je pokazala kako joj je Laura napravila pletenicu tijekom jedne vožnje autobusom.

U kakvoj neuobičajenoj situaciji se našla, pogledajte OVDJE.

Iako još ima nekoliko dana do finala, ovogodišnji izbor pogodio je niz skandala od kojih je jedan rezultirao uhićenjem. Više pročitajte OVDJE.

