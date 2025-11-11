Tako se to radi! Zvijezda Kumova javila se iz berbe maslina, jedan prizor sve je oduševio

Zvijezda Kumova objavila je na Instagramu prizore iz maslinika, a jedna fotka sve je posebno oduševila.
Odjevena u sportsku trenirku, s gumenim čizmama na nogama i osmijehom na licu, Barbara je vrijedno brala masline, pokazujući koliko uživa u jednostavnim stvarima i prirodi.
''Moja ekipa i ja, njihova zauvijek. Mi pobrali'', napisala je ispod prizora iz berbe.
Sve je posebno razveselio jumbo plakat s njezinim likom iz serije, na kojem piše: "Svekrva koju volimo."
Prizorima su bili oduševljeni i njezini pratitelji.
''Divota'', ''Pozdrav ekipi'', ''Bravo Barbi'', ''Uživancija'', dio je komentara s Instagrama.
