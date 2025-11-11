Tako se to radi! Zvijezda Kumova javila se iz berbe maslina, jedan prizor sve je oduševio

Zvijezda Kumova objavila je na Instagramu prizore iz maslinika, a jedna fotka sve je posebno oduševila.

Zvijezda naših ''Kumova'', glumica Barbara Vicković, javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama iz maslinika.

Odjevena u sportsku trenirku, s gumenim čizmama na nogama i osmijehom na licu, Barbara je vrijedno brala masline, pokazujući koliko uživa u jednostavnim stvarima i prirodi.

''Moja ekipa i ja, njihova zauvijek. Mi pobrali'', napisala je ispod prizora iz berbe.

Barbara Vicković Foto: Instagram

Sve je posebno razveselio jumbo plakat s njezinim likom iz serije, na kojem piše: "Svekrva koju volimo."

Barbara Vicković Foto: Instagram

Prizorima su bili oduševljeni i njezini pratitelji.

''Divota'', ''Pozdrav ekipi'', ''Bravo Barbi'', ''Uživancija'', dio je komentara s Instagrama.

Barbara Vicković Foto: Bruno Konjevic/Cropix

Barbara Vicković Foto: Nova TV

